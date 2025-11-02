أيادٍ إماراتية متطوعة تعيد الحياة لمدرسة خيرية في الشارقة

وبالقرب منهما، شارك سعيد أسامة﻿ (11 عامًا) وعزت أحمد﻿ (13 عامًا)، جاران من الشارقة، في نفس المهمة. وأوضحا أنهما اختارا التطوع بدلاً من قضاء الوقت في ألعاب بلايستيشن﻿ أو الهواتف. وقالا: “إنها فرصة رائعة لقضاء الوقت معًا والقيام بشيء مفيد”، مضيفين أن معلمهما يشجعهما دائمًا على المشاركة في الفعاليات المجتمعية.