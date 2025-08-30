"أونام" دبي في التسعينيات ذكريات برائحة الزهور

في تسعينات القرن الماضي في دبي، كانت احتفالات عيد أونام لدى الجالية المالايالية في الإمارات متواضعة وبسيطة، حيث كان المشاركون يستيقظون مبكراً لجمع الأزهار القريبة لصنع "بوكلام" (بساط زهور صغير) أمام الشقق. كان عدد المشاركين قليلاً، عادة من العزاب والعائلات الصغيرة، ويقومون بطهي طعام "ساديا" التقليدي في منازلهم، ويتجمعون أحياناً في منتزه أو في شقة أحد الأصدقاء ليجلسوا على أوراق الموز ويتقاسمون الطعام والقصص، مما كان بمثابة شعور بالبيت بعيداً عن الوطن.
بالنسبة لكيشور بافيثران، البالغ من العمر 58 عامًا، وهو من سكان مالايالام والذي وصل لأول مرة إلى الإمارات في سبتمبر 1991، فإن مهرجان أونام هذا العام هو أكثر من مجرد مهرجان؛ إنه احتفال بـ 34 عامًا من الذكريات والمرونة والانتماء.
منذ الأيام الأولى لاستكشاف أرض جديدة كشاب أعزب، شهد كيشور نمو دولة الإمارات جنبًا إلى جنب مع الجالية المالايالية، وتحويل التجمعات الحميمة إلى احتفالات كبيرة ودافئة للقلب.
قال كيشور لصحيفة خليج تايمز : "في ذلك الوقت، كان مهرجان أونام (مهرجان الحصاد) في الإمارات بسيطًا وحميميًا وشخصيًا للغاية". "كنا نستيقظ باكرًا، ونجمع ما نجده من أزهار في الشجيرات القريبة، ونصنع بوكالام (سجادة زهرية صغيرة) خارج شققنا. وكان عدد قليل من الأصدقاء، عادةً من العزاب أو العائلات الشابة، يطبخون الساديا (وجبة تقليدية من كيرالا) في مطابخنا الخاصة.
كنا نجتمع أحيانًا في حديقة أو شقة صديق، نجلس متربعين على أوراق الموز المتناثرة على الأرض، نتشارك الطعام والضحك والقصص. كان الأمر أشبه بمنزلنا، بعيدًا عن المنزل، كما أضاف.
في تلك الأيام الأولى، كما يتذكر كيشور، كانت الاحتفالات متواضعة، تقتصر على مراكز اجتماعية أو تجمعات مجتمعية صغيرة. وكانت مسابقات تزيين الزهور، وعروض الرقص التقليدية مثل ثيروفاثيرا كالي ، وأداء أغاني أوناباتو (الأغاني الشعبية التقليدية) تُوحّد أفراد المجتمع الصغير.
كان التواصل محدودًا، وكانت الأماكن قليلة، لكن الفرحة والترابط كانت هائلة.
مع مرور السنين، نما أونام مع نمو المجتمع. أتاحت الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي وشبكات الملايو المتنامية للجمعيات الإقليمية ومجموعات الخريجين والمنظمات الثقافية استضافة احتفالات أونام الخاصة بها، محولةً التجمعات البسيطة إلى مهرجانات نابضة بالحياة.
لطالما كانت ساديا أونام جوهر الاحتفال. إنها قصة وطن وحب ووحدة على أوراق الموز، مع ٢٠ إلى ٣٠ نوعًا من الكاري والمخللات والحلويات التقليدية، تُقدم جميعها على أوراق الموز، لتجمع الجميع معًا.
مع تزايد عدد المجموعات التي ترغب في استضافة ساديا خاصة بها في عطلات نهاية الأسبوع، أصبح العثور على قاعة أو مكان مناسب تحديًا حقيقيًا، كما أشار كيشور. "لا أبالغ عندما أقول إن احتفالات أونام في الإمارات العربية المتحدة تمتد من يوم أونام وحتى ديسمبر، ففي كل عطلة نهاية أسبوع، ستجد قاعة أو مكانًا واحدًا على الأقل مليئًا بالاحتفالات."
على مدى العقود الماضية، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة وطن بعيد عن الوطن بالنسبة للمجتمع المالايالي، حيث توفر المساحات والمواقع والدعم الذي يجعل الاحتفالات الثقافية مثل أونام ممكنة.
في كل عام، يُتيح انفتاح البلاد وتشجيعها لهذه التقاليد أن تزدهر، مما يُقرّب الناس من جذورهم ومن بعضهم البعض. هذه البيئة المُغذّية تضمن ألا يُخلّد يوم أونام فحسب، بل يُشعَر به في قلوب المجتمع كل عام.
ازدادت الاحتفالات حجمًا وروعةً. قال كيشور: "في الوقت الحاضر، يُدعى مشاهير المغنين والراقصين، وحتى نجوم السينما، من الهند وخارجها لإضفاء المزيد من التنوع. لقد أصبح مهرجانًا ثقافيًا ضخمًا يوحد الأجيال".
بالنسبة لكيشور، كان عيد أونام أيضًا علامة فارقة في حياته. كعازب، كان يتواصل مع الأصدقاء على وجبة طعام مطبوخة بعناية. يتذكر قائلًا: "كنا نحتفل في شققنا مع 7 إلى 10 من أصدقائنا، ونقوم بإعداد أنواع الكاري المختلفة للسادية بأنفسنا".
كزوج وأب، كان اهتمامه منصبًّا على إلباس أطفاله "كاسافو موندو" (الملابس التقليدية) ومشاهدتهم يؤدون عروضهم في المراكز الثقافية. وأضاف: "لاحقًا، انضممتُ إلى المركز الثقافي والاجتماعي الهندي. يُحتفل هناك بعيد أونام على نطاق واسع، مع غداء لأكثر من 4000 شخص وبرامج ثقافية متعددة تمتد لعدة أيام. أفخر بكوني جزءًا من المتطوعين المنظمين".
حتى التقاليد المتعلقة بالملابس تطورت. يقول كيشور: "في السابق، كان من الصعب العثور على ملابس كيرالا التقليدية هنا. كان الكاسافو موندو نادرًا وباهظ الثمن. أما اليوم، فهو متوفر بسهولة، حتى أن العائلات تطلب مسبقًا تصاميم متطابقة للاحتفالات الجماعية. يُسعدني رؤية كل مالايالي تقريبًا يرتدي الزي التقليدي في يوم أونام".
أصبح يوم أونام في الإمارات العربية المتحدة أكثر من مجرد احتفال ثقافي؛ إنه جسر بين التراث والحداثة. قال كيشور: "عندما أرى الأطفال يصنعون سجادات زهرية من الزهور التي تُطلب عبر الإنترنت، أو العائلات تحجز مطاعم ساديا عبر تطبيق، أُدرك مدى التغيير. لكن جوهره يبقى واحدًا، أونام هو التآلف، والشعور بالانتماء إلى الوطن، حتى لو كان بعيدًا عنه."
تتطور التقاليد، لكن روحها تبقى. بالنسبة للمالاياليين في الإمارات العربية المتحدة، تطورت احتفالات أونام من شقق صغيرة وحصائر نزهة إلى قاعات فخمة ومراكز اجتماعية، ومع ذلك لا تزال تحمل نفس البهجة التي شعرنا بها قبل 34 عامًا.