"أونام" دبي في التسعينيات ذكريات برائحة الزهور

في تسعينات القرن الماضي في دبي، كانت احتفالات عيد أونام لدى الجالية المالايالية في الإمارات متواضعة وبسيطة، حيث كان المشاركون يستيقظون مبكراً لجمع الأزهار القريبة لصنع "بوكلام" (بساط زهور صغير) أمام الشقق. كان عدد المشاركين قليلاً، عادة من العزاب والعائلات الصغيرة، ويقومون بطهي طعام "ساديا" التقليدي في منازلهم، ويتجمعون أحياناً في منتزه أو في شقة أحد الأصدقاء ليجلسوا على أوراق الموز ويتقاسمون الطعام والقصص، مما كان بمثابة شعور بالبيت بعيداً عن الوطن.

بالنسبة لكيشور بافيثران، البالغ من العمر 58 عامًا، وهو من سكان مالايالام والذي وصل لأول مرة إلى الإمارات في سبتمبر 1991، فإن مهرجان أونام هذا العام هو أكثر من مجرد مهرجان؛ إنه احتفال بـ 34 عامًا من الذكريات والمرونة والانتماء.