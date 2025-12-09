أول نظام إماراتي لتصنيف مقتنيات "الأنمي" والرياضة

تقول شركة توثيق المقتنيات التي أسسها إماراتيون إن الشرق الأوسط جاهز لنظام بيئي خاص به لتصنيف المقتنيات – ولإطلاق فئة جديدة تماماً: تحويل مقاطع الفيديو الرقمية ورموز NFT إلى بطاقات مقتنيات مادية فريدة من نوعها (One-of-One).

وقعت شركة "هيت جريدينج" (Hit Grading)، التي تصف نفسها بأنها أول شركة تهجين بين الذكاء الاصطناعي والتصنيف التقليدي للبطاقات في المنطقة، اتفاقية مع منصة الفيديو القصير Record.com لإنتاج بطاقات مادية فاخرة مرتبطة بأصول المحتوى الرقمي. وقال المؤسسان إن الابتكار يستهدف مجتمعاً متنامياً بسرعة من جامعي مقتنيات الرياضة، والأنمي، وثقافة البوب عبر الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

قال الدكتور راشد الفاروق، مؤسس Hit Grading، إن هذه الخطوة تستجيب لسوق يرسل بالفعل "ما يقرب من 300 مليون دولار من الأعمال... إلى أمريكا كل عام" لغرض التصنيف. وأوضح: "فكرنا، لماذا لا نفعل هذا هنا؟ لا يوجد أي شخص آخر يفعل ذلك"، مؤكداً أن الشركة هي "شركة إماراتية محلية" والأولى من نوعها في المنطقة.

وأضاف أن هواة الجمع يبحثون بشكل متزايد عن "أشياء متخصصة" تتجاوز بطاقات بوكيمون والبطاقات الرياضية السائدة. يسمح التعاون الجديد للشركتين بإنشاء "بطاقات فريدة 1-of-1" مرتبطة بمقاطع الفيديو – وفي بعض الحالات موقعة من قبل اللاعبين أو المبدعين.

قال أنور حمّو، مؤسس Record.com، إن تحويل مقاطع الفيديو إلى مقتنيات هو جزء من مساعي منصته الأوسع لمساعدة المبدعين على تسييل المحتوى القصير. وأوضح: "إذا اشتريت فيديو لشخص ما، يمكنني الآن امتلاك البطاقة المرتبطة بهذا الفيديو". ويضمن البلوك تشين (سلسلة الكتل) أن كل بطاقة موجودة كأصل مفرد: "إنها واحدة فقط من أصل واحد".

وقال إن سوق البطاقات عالمياً هو صناعة بمليارات الدولارات متجذرة في عالم الرياضة، وشكل البطاقات الجديد يجلب هذا المنطق إلى المبدعين الذين يتواجدون رقمياً في المقام الأول.

التغلب على عقبة التصنيف التي يعاني منها هواة الجمع

وفقاً للدكتور الفاروق، يأتي الكثير من الجاذبية من حل نقطة ألم إقليمية طويلة الأمد: التصنيف البطيء والمكلف في الخارج. وقال إن إرسال البطاقات إلى كبار مصنفي البطاقات في الولايات المتحدة يمكن أن يستغرق "من ثلاثة إلى ستة أشهر" ويكلف حوالي "100 دولار". لكن Hit Grading تعيد البطاقات "في غضون 15 يوماً" – أو "في اليوم نفسه" لبعض الحالات الشخصية – بسعر ثابت يتراوح بين "10 إلى 15 دولاراً"، دون رسوم إضافية مرتبطة بقيمة البطاقة.

بالنسبة لهواة الجمع في الهند وباكستان والدول المجاورة، فإن هذا يلغي مخاطر وعدم اليقين بشأن الشحن إلى الخارج. ويسافر الكثيرون بالفعل جواً إلى الإمارات لتقديم البطاقات مباشرة. وقال: "تخيل أنهم يرسلون أغراضهم إلى أمريكا – الأشياء تضيع، ولا تعود إليهم". بدلاً من ذلك، يمكن لجامع المقتنيات "القيام برحلة سريعة إلى هنا، وإحضار 100 بطاقة، وتصنيفها... والعودة في رحلته إلى الوطن".

وقال إن Hit Grading قامت بالفعل بتصنيف "أكثر من 10,000 بطاقة في الأشهر الأربعة الماضية"، مدفوعاً بتركيبة سكانية يصفها بأنها "الكثير من الـ ATAs" – وهم المعجبون المنخرطون بعمق في الأنمي والألعاب وثقافة البوب المتخصصة.

توسع الجمهور الرقمي

قال حمّو إن Record.com وصل إلى 8 ملايين مستخدم الشهر الماضي، وتتوافق الشراكة الجديدة مع الاقتراح الأساسي للمنصة: تمكين المبدعين من كسب المال من تنسيقات الفيديو القصيرة التي تدر تقليدياً إيرادات محدودة. وقال: "من خلال Hit Grading، من الطبيعي أن نقدم هذا. إنه أمر جديد تماماً – حيث يمكنك شراء فيديو لشخص ما وامتلاك البطاقة".