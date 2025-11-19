أول نظام إماراتي لتتبع الصيد رقمياً في الشارقة

تم إطلاق نظام تتبع رقمي رائد لصناعة الأسماك مؤخرًا في الشارقة. يمثل الحل الشامل الأول من نوعه في الإمارات والمنطقة الأوسع.
تولد المنصة رموز QR فريدة لكل سفينة صيد، مما يسمح بالتحقق الفوري من تفاصيل الترخيص، ونوع الصيد، والأصل، والكمية — مما يضمن الشفافية الكاملة من لحظة مغادرة القارب للشاطئ حتى نقطة البيع.
تهدف المنصة الرقمية إلى تعزيز ثقة المستهلك في المأكولات البحرية المحلية مع تعزيز إدارة الموارد البحرية المستدامة. من خلال رقمنة جميع العمليات الإدارية والرقابية، يتم تقليل التكاليف التشغيلية، وتبسيط عمليات التدقيق، وإنشاء قاعدة بيانات موثوقة للمشرفين ومشغلي السوق.
الشارقة هي الإمارة الأولى التي تدمج البيانات في صميم استراتيجيتها للاستدامة البحرية، مما يوفر نموذجًا لاعتماد وطني وإقليمي أوسع.
“النظام الذي قمنا بتطويره هو مثال رئيسي على كيفية الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والحلول الذكية، يمكن أن يخلق بيئة عمل تتميز بالكفاءة والشفافية والاستدامة طويلة الأجل.
“كأول مرة في الإمارات والمنطقة، يوضح أيضًا لماذا تعتبر الشارقة وجهة رئيسية للشركات والمستثمرين الملتزمين بالنمو المسؤول القائم على البيانات، مما يعزز مكانة الإمارة كقائد إقليمي في الاقتصاد الذكي،” قال الشيخ فهيم القاسمي، المؤسس المشارك لـ Seafood Souq.
وفي الوقت نفسه، أضاف عمر الملة، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في إدارة أصول الشارقة: “إلى جانب تعزيز إدارة الموارد البحرية، فإنه يعزز رؤيتنا لبناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والمسؤولية البيئية والاجتماعية والأمن الغذائي الوطني، وتعزيز الثقة في المنتجات المحلية.”
منذ إطلاقه، قام النظام بالتحقق من أكثر من ١٤٠،٥٠٠ كجم من المأكولات البحرية من ١٣٩ سفينة، تغطي ٥٣ نوعًا محليًا في موقع إنزال واحد. تُظهر البيانات الأولية تحسينات كبيرة في التتبع وسرعة التحقق، مما يعزز كفاءة السوق، ويقلل من الأخطاء في التسجيل والمبيعات، ويدعم تخطيط وإدارة بيئية أكثر فعالية.
يوفر قاعدة البيانات الرقمية الجديدة أساسًا للبرامج والمبادرات والقرارات الاستراتيجية المستقبلية المتعلقة بإدارة الموارد الوطنية.
تم تطوير المبادرة من قبل إدارة أصول الشارقة بالشراكة مع سوق المأكولات البحرية، وتم الكشف عنها في سوق الجبيل. كما شملت توقيع اتفاقية استراتيجية لتوسيع النظام إلى سوق الجبيل - الحمرية وسوق الجبيل - كلباء، مما يمهد الطريق للتتبع الكامل عبر جميع مواقع الإنزال الرئيسية في الشارقة. وتُجرى خطط لتمديد النظام عبر الإمارات السبع، لإنشاء إطار وطني موحد لإدارة مصايد الأسماك المستدامة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة.