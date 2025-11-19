أول نظام إماراتي لتتبع الصيد رقمياً في الشارقة

منذ إطلاقه، قام النظام بالتحقق من أكثر من ١٤٠،٥٠٠ كجم من المأكولات البحرية من ١٣٩ سفينة، تغطي ٥٣ نوعًا محليًا في موقع إنزال واحد. تُظهر البيانات الأولية تحسينات كبيرة في التتبع وسرعة التحقق، مما يعزز كفاءة السوق، ويقلل من الأخطاء في التسجيل والمبيعات، ويدعم تخطيط وإدارة بيئية أكثر فعالية.