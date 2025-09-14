أول مهرجان إيراني في دبي يستقطب الآلاف ويحتفي بالموسيقى والتراث

بالنسبة لعبد العزيز، والد فاطمة، كان الأمر مميزاً أن يشارك في هذا المعرض. حيث أقام جناحاً لمتجره "ميلانو كوتور" الذي أُسس في الإمارات قبل 65 عاماً. وقال: "أنشأ والدي هذا العمل وقد انخرطت فيه منذ أكثر من 58 عاماً. بدأت ببيع الأحذية، ولكن بعد زواجي بدأت زوجتي في تصميم العباءات والجلابيات باستخدام مطبوعاتنا الإيرانية التقليدية. إنها المرة الأولى التي نشهد فيها تجمعاً إيرانياً ضخماً كهذا للاحتفال بثقافتنا وموسيقانا، لذلك أردت أن أكون جزءاً منه".