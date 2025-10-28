أول منطقة خضراء في"إكسبو دبي" للشركات الصديقة للبيئة

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة أول منطقة للابتكار الأخضر في إكسبو سيتي دبي، الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي المستدام والابتكار وخلق المزيد من الوظائف ذات القيمة العالية في المستقبل.

تعد هذه المنطقة مبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد والسياحة ومدينة إكسبو دبي، حيث تجمع الشركات الصديقة للبيئة والملتزمة بالطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والتكنولوجيا الخضراء.

ويهدف المشروع إلى أن يكون بمثابة "إنجاز وطني " في رحلة التحول الأخضر لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تعزيز النمو المستدام والابتكار

تم تصميم منطقة الابتكار الأخضر لتكون بمثابة نظام بيئي للتعاون، حيث توفر مساحات للشركات الناشئة والمؤسسات ومراكز الأبحاث لاختبار وتطوير التقنيات الجديدة.

وقال المسؤولون إن المنطقة سترحب أيضًا بالشركات المالية، مما يوفر قاعدة موثوقة للعمليات الإقليمية والاستثمارات في الصناعات المستدامة.

وظائف عالية القيمة وفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة

وأكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس الإمارات للسياحة، على الإمكانات الاقتصادية الواعدة:

من المتوقع أن يتضاعف الاستثمار في الطاقة النظيفة والصناعات المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد المقبل. وستساهم منطقة الابتكار الأخضر في توجيه زخم الحلول العملية، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة، والتصنيع الأخضر، وحالة الثبات، ومبادرة الاقتصاد التاريخي. كما ستعزز دور دولة الإمارات العربية المتحدة، وتساعد المنطقة ككل على التخلص من الكربون من خلال تطوير خدمات المنتجات والمعرفة بالتحول المتسارع في مجال الطاقة.

ومن المتوقع أن تخلق المنطقة آلاف الوظائف ذات القيمة العالية وتولد فرصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال البحث والتكنولوجيا الخضراء.