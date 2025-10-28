أول منطقة خضراء في"إكسبو دبي" للشركات الصديقة للبيئة

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة أول منطقة للابتكار الأخضر في إكسبو سيتي دبي، الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي المستدام والابتكار وخلق المزيد من الوظائف ذات القيمة العالية في المستقبل.
تعد هذه المنطقة مبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد والسياحة ومدينة إكسبو دبي، حيث تجمع الشركات الصديقة للبيئة والملتزمة بالطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والتكنولوجيا الخضراء.
ويهدف المشروع إلى أن يكون بمثابة "إنجاز وطني " في رحلة التحول الأخضر لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
تم تصميم منطقة الابتكار الأخضر لتكون بمثابة نظام بيئي للتعاون، حيث توفر مساحات للشركات الناشئة والمؤسسات ومراكز الأبحاث لاختبار وتطوير التقنيات الجديدة.
وقال المسؤولون إن المنطقة سترحب أيضًا بالشركات المالية، مما يوفر قاعدة موثوقة للعمليات الإقليمية والاستثمارات في الصناعات المستدامة.
وأكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس الإمارات للسياحة، على الإمكانات الاقتصادية الواعدة:
من المتوقع أن يتضاعف الاستثمار في الطاقة النظيفة والصناعات المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد المقبل. وستساهم منطقة الابتكار الأخضر في توجيه زخم الحلول العملية، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة، والتصنيع الأخضر، وحالة الثبات، ومبادرة الاقتصاد التاريخي. كما ستعزز دور دولة الإمارات العربية المتحدة، وتساعد المنطقة ككل على التخلص من الكربون من خلال تطوير خدمات المنتجات والمعرفة بالتحول المتسارع في مجال الطاقة.
ومن المتوقع أن تخلق المنطقة آلاف الوظائف ذات القيمة العالية وتولد فرصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال البحث والتكنولوجيا الخضراء.
وقالت ريم الهاشمي وزيرة الدولة للتعاون الدولي والرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي إن المنطقة ستعمل بمثابة "منطقة اختبار على مستوى المدينة" للحلول المناخية المبتكرة.
وأضافت أن دولة الإمارات أصدرت بالفعل أول رخصة خضراء لها، مما وضع معياراً للشركات التي تهتم بالبيئة للعمل في إطار مخصص للاستدامة.
وأكد المسؤولون أن منطقة الابتكار الأخضر لا تهدف فقط إلى دعم أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، بل تهدف أيضاً إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي للاستثمار الأخضر والتكنولوجيا والنمو الاقتصادي المستدام.
وستعمل المنطقة على تعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات الدولية وتعزيز دور دولة الإمارات العربية المتحدة كقائدة في الاقتصاد الأخضر العالمي.
كيف تدعم دولة الإمارات العربية المتحدة مستقبلاً أكثر خضرة من خلال العمل المناخي الجريء الإمارات العربية المتحدة في مقعد القيادة مع ارتفاع التنقل الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإمارات العربية المتحدة: حثت الشركات على عدم النظر إلى الأرباح لتسريع العمل المناخي