أول مليونير مع يانصيب الإمارات في السحب الأول 2025

وكانت الأرقام الفائزة في هذا السحب هي 2، 15، 31، 6، 27، 11، و3. وفي حين لا يلزم أن تكون الأرقام في قسم "الأيام" بالترتيب الصحيح للفوز بالجائزة الكبرى البالغة 100 مليون درهم، فإن الرقم في قسم "الشهر"، والذي كان 3 هذا الأسبوع، يجب أن يتطابق بشكل صحيح.