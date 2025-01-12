أول مليونير مع يانصيب الإمارات في السحب الأول 2025
أصبح شخص واحد أول مليونير على الإطلاق في يانصيب الإمارات العربية المتحدة، بعدما فاز بمليون درهم، حيث تم الكشف عن الأرقام الفائزة في السحب الأول لعام 2025. وشهد السحب، الذي جرى يوم السبت 11 يناير، فوز أكثر من 11 ألف فائز بجوائز.
وكانت الأرقام الفائزة في هذا السحب هي 2، 15، 31، 6، 27، 11، و3. وفي حين لا يلزم أن تكون الأرقام في قسم "الأيام" بالترتيب الصحيح للفوز بالجائزة الكبرى البالغة 100 مليون درهم، فإن الرقم في قسم "الشهر"، والذي كان 3 هذا الأسبوع، يجب أن يتطابق بشكل صحيح.
وبعد اختيار أرقام اليانصيب، اختار النظام أيضًا سبعة أرقام حظ محظوظة، والتي تمنح جوائز "مضمونة" بقيمة 100 ألف درهم لكل منها. وكانت الأرقام الفائزة هي: DI8595461، وCV7282413، وCS6909586، وAX2256744، وCT7002406، وAL1038819، وAI0770548.
وتطابقت أرقام الفائز بمليون درهم مع جميع الأرقام في قسم "الأيام"، بينما فاز 12 آخرون بمبلغ 100 ألف درهم. وتطابقت أرقام خمسة من هؤلاء الفائزين بخمسة أرقام في قسم "الأيام" ورقم واحد في قسم "الشهر". أما السبعة الباقون فقد ضمنوا الفوز ببطاقاتهم المحظوظة.
وبحسب الموقع الرسمي للشركة، فإن احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى تبلغ نحو 1 في 8.8 مليون. ورغم المحاولات العديدة، لم يتمكن أحد من مطابقة كل التركيبات الفائزة للفوز بالجائزة الكبرى البالغة 100 مليون درهم في السحوبات الثلاث الماضية.
الفائزون السابقون
وخلال سحب يوم السبت، سلطت الأضواء أيضًا على الفائزين السابقين بجائزة الـ 100 ألف درهم. حيث شارك "ديل بهادور شاه" خططه لاستخدام الأموال لبناء منزل في نيبال، بينما ذكر محمد عدنان أنه سيستمر في دعم أسرته في باكستان.
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة أول يانصيب منظم في البلاد بجائزة كبرى قدرها 100 مليون درهم في الشهر الماضي. وبناءً على عدد المطابقات الصحيحة، يمكن للاعبين الفوز بجوائز تتراوح بين 100 إلى 100 مليون درهم.
وبالإضافة إلى الفائز بمليون درهم، فاز 85 شخصاً بالجائزة الرابعة وقيمتها 1000 درهم، وفاز أكثر من 11 ألف مشارك بجوائز قيمتها 100 درهم. وفي المجمل، تم الإعلان عن 11368 فائزاً خلال السحب المباشر الذي جرى في الساعة 8:30 مساءً يوم السبت 11 يناير.