أول مشغل يانصيب مرخص في الإمارات تعزيز للأمان
يأمل سكان الإمارات في نظام أكثر عدلاً وشفافية بعد أن منحت الدولة أول ترخيص لمشغل يانصيب يوم الأحد. وأعرب العديد منهم عن حماسهم لمواصلة المشاركة في هذه الألعاب.
وفازت "فريلين أنجوب"، وهي مغتربة فلبينية، بمبلغ 25000 درهم كراتب ثانٍ مدى الحياة من خلال سحب الإمارات العام الماضي، وتأمل في مواصلة شراء التذاكر. وقالت: "نعم، سأشارك في هذه الألعاب. طالما أنها قانونية وتخضع للرقابة الدقيقة، سيكون الناس على استعداد للمشاركة".
وتم منح ترخيص اليانصيب لشركة "ذا جايم ذ.م.م"، تحت شعار "يانصيب الإمارات" وتعد هذه الشركة بتقديم طيف واسع من ألعاب اليانصيب وغيرها من الألعاب التي تلبي الاهتمامات المتنوعة للمشاركين.
وعلى الرغم من عدم الكشف عن الطبيعة الدقيقة للألعاب بعد، إلا أن الموقع الإلكتروني للشركة يبرز تركيزها على دمج "التكنولوجيا المتطورة ومنتجات الألعاب ذات الصلة الثقافية".
الأمان والموثوقية
ورحبت عائشة أحمد، وهي مغتربة كينية، بهذه الأخبار، مشيرة إلى أن مشغل اليانصيب الرسمي سيوفر بديلاً أكثر أماناً وموثوقية لمنصات اليانصيب غير المرخصة. وقالت المقيمة في دبي: "لقد تعرضت إلى ما يمكن تسميته بالاحتيال من قبل، لذا منذ ذلك الحين لم أشارك مطلقاً في أي يانصيب. ولكن مع هذا اليانصيب الرسمي، ربما أقوم بتجربته. سيسهل هذا الأمر على الناس لأن أماكن اليانصيب غير المرخصة يمكن أن تكون غير آمنة."
وسيكون مشغل اليانصيب الرسمي الأول الجديد بديلاً للبعض. بعد أشهر من سحب "محظوظ" و"الإمارات"، أوقفت منصتا يانصيب شعبيتان أنشطتهما، وكان "راج كومار"، وهو مغترب هندي، ينتظر عودتهما بفارغ الصبر.
وقال كومار: "منذ أن تم إيقاف أنشطة سحب "محظوظ" و"الإمارات"، كنت أنتظر عودتهما بفارغ الصبر. لذا، فإن هذا المشغل الجديد القادم والذي نأمل أن يعمل قريباً سيكون بمثابة بديل للمشاركة فيه، كنت أشارك دائماً في "محظوظ"، لذلك سأواصل المشاركة دون كلل، وأتمنى أن أكون محظوظاً في يوم من الأيام."
وقالت "أليس" (تم تغيير الاسم حسب الطلب)، وهي مغتربة كاميرونية، أنها توقفت عن المشاركة لكنها ستعيد النظر في الأمر الآن. وقالت: "لقد قمت بتجريب تطبيق "سحب الإمارات" و"محظوظ" مرتين في الماضي. وتوقفت عن استخدامهما حتى قبل أن يتم إيقافهما لأنه كان هناك خلل في واجهة المستخدم والاستجابة لاستفسارات العملاء كانت بطيئة. بمجرد إطلاق المنصة الجديدة، سأضطر إلى مراقبة الوضع أولاً قبل اتخاذ قرار بالمشاركة."
ويهدف الإعلان عن أول مشغل يانصيب مرخص في دولة الإمارات إلى تنظيم قطاع الألعاب التجارية. ومن خلال إنشاء إطار تنظيمي قوي، تهدف الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية إلى حماية المستهلكين وضمان العدالة والشفافية في جميع أنشطة الألعاب، بما في ذلك اليانصيب.