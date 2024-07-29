أول مشغل يانصيب مرخص في الإمارات تعزيز للأمان

ورحبت عائشة أحمد، وهي مغتربة كينية، بهذه الأخبار، مشيرة إلى أن مشغل اليانصيب الرسمي سيوفر بديلاً أكثر أماناً وموثوقية لمنصات اليانصيب غير المرخصة. وقالت المقيمة في دبي: "لقد تعرضت إلى ما يمكن تسميته بالاحتيال من قبل، لذا منذ ذلك الحين لم أشارك مطلقاً في أي يانصيب. ولكن مع هذا اليانصيب الرسمي، ربما أقوم بتجربته. سيسهل هذا الأمر على الناس لأن أماكن اليانصيب غير المرخصة يمكن أن تكون غير آمنة."