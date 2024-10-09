أول مسجد في منطقة الصناعات الوطنية بدبي قبل رمضان
من المقرر أن يفتح أول مسجد في منطقة الصناعات الوطنية أبوابه أمام المصلين قبل شهر رمضان المبارك العام المقبل.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمسجد أكثر من 2000 مصل، ويمكنه استيعاب 1000 شخص من الداخل و1000 شخص إضافي خارجه لخدمة العمال وسكان المنطقة والمناطق المحيطة بها.
ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك في دولة الإمارات في أواخر فبراير أو أوائل مارس 2025.
وتم وضع حجر الأساس للمسجد الذي شيدته مجموعة "دانوب"، يوم الثلاثاء الماضي، بحضور كبار المسؤولين في مجموعة دانوب، ومجمع الصناعات الوطنية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. ويجري حالياً تنفيذ أعمال البناء بنشاط، ومن المتوقع الانتهاء من المسجد خلال العام المقبل.
وهذا هو المسجد الثاني الذي تبنيه مجموعة دانوب في دبي، حيث تم بناء المسجد الأول في مدينة دبي للاستوديوهات.
وقال رضوان ساجان، رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة دانوب: "نحن متحمسون لبدء هذه الرحلة الهادفة لبناء أول مسجد في منطقة الصناعات الوطنية. هذا المسجد ليس مجرد مكان للعبادة ولكنه رمز لجهودنا المستمرة لخدمة المجتمع وتوفير البنية التحتية الأساسية. وهو يتماشى مع قيمنا المتمثلة في الشمول والوحدة والعطاء للمجتمع الذي نعمل فيه".
وقال عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في الحدائق والمناطق الحرة في موانئ دبي العالمية: "يمثل بدء هذا المشروع المجتمعي علامة فارقة مهمة لآلاف العمال والمقيمين في مجمع نيبو الدولي والمناطق المحيطة به. ويشرفنا أن نشهد بدء أعمال البناء ونقدر التزام مجموعة دانوب بدعم الرعاية الاجتماعية. يجسد هذا المسجد روح الشمولية والرحمة التي تدفع التقدم وتعزز روابط مجتمعنا".