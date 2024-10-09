أول مسجد في منطقة الصناعات الوطنية بدبي قبل رمضان

من المقرر أن يفتح أول مسجد في منطقة الصناعات الوطنية أبوابه أمام المصلين قبل شهر رمضان المبارك العام المقبل.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمسجد أكثر من 2000 مصل، ويمكنه استيعاب 1000 شخص من الداخل و1000 شخص إضافي خارجه لخدمة العمال وسكان المنطقة والمناطق المحيطة بها.

ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك في دولة الإمارات في أواخر فبراير أو أوائل مارس 2025.