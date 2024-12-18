أول فائز بجائزة 100 ألف درهم في يانصيب الإمارات
أعلنت يانصيب الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، عن فوز "ميرزا عمير بيغ" بمبلغ 100 ألف درهم إماراتي ببطاقة "الخدش الذهبية 7".
وفي حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، هنأت اليانصيب المنظمة الوحيدة في الإمارات العربية المتحدة الفائز على "صنع التاريخ باعتباره أول فائز يظهر على الصفحة".
وتقدم يانصيب الإمارات العربية المتحدة، التي تديرها شركة The Game LLC، مجموعة من الجوائز، ويمكن للمشاركين اختيار أرقام اليانصيب الخاصة بهم أو استخدام مولد الأرقام العشوائي. كما يتوفر خيار شراء بطاقات الخدش للحصول على جوائز تصل إلى مليون درهم.
وتبدأ أسعار هذه البطاقات من 5 دراهم، مما يتيح الفرصة للفوز بما يصل إلى 50 ألف درهم. وتبلغ الجائزة الكبرى لبطاقات السحب فئة 10 دراهم 100 ألف درهم، بينما تبلغ الجائزة الكبرى لبطاقات السحب فئة 20 درهم 300 ألف درهم. ويمكن للاعبين الفوز بمليون درهم ببطاقات بقيمة 50 درهماً.
وبالإضافة إلى الجائزة الكبرى، سيتم ضمان حصول سبعة من حاملي بطاقات "فرصة الحظ" على جائزة قدرها 100 ألف درهم لكل منهم.
وبما أن السحب الأول أقيم في 14 ديسمبر/كانون الأول، فقد تابع آلاف المشاهدين البث المباشر لمشاهدة الإعلان عن الأرقام الفائزة.
في حين لم يتمكن أحد من مطابقة التركيبة الفائزة في اليانصيب الإماراتي الأول الذي أقيم مساء السبت للحصول على الجائزة الكبرى البالغة 100 مليون درهم أو الجائزة الثانية البالغة مليون درهم، فاز أكثر من 28 ألف شخص بمبلغ 100 درهم لكل منهم.