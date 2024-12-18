أول فائز بجائزة 100 ألف درهم في يانصيب الإمارات

في حين لم يتمكن أحد من مطابقة التركيبة الفائزة في اليانصيب الإماراتي الأول الذي أقيم مساء السبت للحصول على الجائزة الكبرى البالغة 100 مليون درهم أو الجائزة الثانية البالغة مليون درهم، فاز أكثر من 28 ألف شخص بمبلغ 100 درهم لكل منهم.