أول عملية دفع عالمية بالذكاء الاصطناعي تنطلق من دبي

شدد معالي العلماء على أن الرؤية الإماراتية تستند إلى استراتيجية واضحة تستثمر في التحولات العالمية كفرص لتعزيز موقعها كمركز للتحول الرقمي. وأوضح معاليه أن نهج الإمارات ودبي يقوم على احتضان المستقبل بتفاؤل، وتحويل نمط التفكير من الأسئلة التقليدية إلى تبني عقلية طموحة تتمحور حول تساؤل: "لماذا لا؟" وأكد أن هذا التحول الذهني يرسخ ريادة الدولة في صناعة مستقبلها وتسخير التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز التنافسية العالمية.