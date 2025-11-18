أول عملية دفع عالمية بالذكاء الاصطناعي تنطلق من دبي

في تأكيد على الدور المحوري لدولة الإمارات كمنارة عالمية للابتكار التكنولوجي، شارك معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، في جلسة بارزة ضمن "منتدى دبي للمستقبل 2025"، إلى جانب مايكل مايباخ، الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد.
شدد معالي العلماء على أن الرؤية الإماراتية تستند إلى استراتيجية واضحة تستثمر في التحولات العالمية كفرص لتعزيز موقعها كمركز للتحول الرقمي. وأوضح معاليه أن نهج الإمارات ودبي يقوم على احتضان المستقبل بتفاؤل، وتحويل نمط التفكير من الأسئلة التقليدية إلى تبني عقلية طموحة تتمحور حول تساؤل: "لماذا لا؟" وأكد أن هذا التحول الذهني يرسخ ريادة الدولة في صناعة مستقبلها وتسخير التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز التنافسية العالمية.
دبي تطلق مستقبل المدفوعات العالمية
من جهته، كشف مايكل مايباخ، الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد، عن إنجاز عالمي تحقق في دبي، حيث شهدت المدينة أول عملية دفع في العالم خارج الولايات المتحدة باستخدام نظام دفع يعتمد على "الذكاء الاصطناعي الوكيل" (Agentic AI). وأشار مايباخ إلى أن ماستركارد أطلقت هذا الحل بالشراكة مع "ماجد الفطيم" قبيل انطلاق المنتدى.
وناقش مايباخ مفهوم "التجارة الوكيلة" التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وهو نموذج جديد للتسوق يتيح لوكيل الذكاء الاصطناعي إدارة رحلة الشراء بالكامل نيابة عن المستخدم – بدءاً من التوصية بالمنتجات بناءً على تفضيلاته وحتى إتمام المعاملة.
وأشاد مايباخ بالبيئة الإماراتية سريعة التطور، مؤكداً أنها مكنت ماستركارد من اتخاذ قرارات جريئة وتصميم حلول تبسط المعاملات عالمياً. كما أشار إلى أن الإمارات تحافظ على "توازن استثنائي وبيئة تنظيمية ممتازة" للتكنولوجيا، داعياً إلى الاستثمار المستمر في مهارات المستقبل والتعلم مدى الحياة لضمان الاستخدام الآمن والأمثل للذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل التكنولوجيا المالية