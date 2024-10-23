أول صيدلية بأسعار مخفضة في "أوتليت مول" بدبي

"ومع ذلك، أشار "جوبيلال إم فافاشان"، الرئيس التنفيذي لمجموعة لايف هيلث كير، إلى أن مفهوم القدرة على تحمل التكاليف لن يقتصر على المستخدمين النهائيين. وقال لصحيفة خليج تايمز إن الصيدليات الصغيرة يمكنها أيضاً الاستفادة من 'مفهوم الصيدلة الاقتصادية'، حيث إنها لا تحتاج إلى تقديم طلبات بالجملة للحصول على المنتجات بتكلفة أقل، فإن "صيدلية أقل سعر" يمكنها توفيرها."