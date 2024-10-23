أول صيدلية بأسعار مخفضة في "أوتليت مول" بدبي
افتتحت أول صيدلية تقدم خصومات على مدار العام على أكثر من 30 ألف منتج صحي وأدوية غير موصوفة، في دبي يوم الأربعاء.
تم تصميم "صيدلية أقل سعر Pharmacy for Less" – التي تقع في "دبي أوتليت مول" – كوجهة شاملة تقدم مجموعة متنوعة من منتجات الصحة والعافية، بما في ذلك الأدوية غير الموصوفة، والفيتامينات، والمكملات الغذائية، والعناية بالبشرة، والجمال، والتغذية الرياضية، بالإضافة إلى منتجات العناية بالأم والطفل.
وقال عبد النزار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "لايف هيلث كير" التي أطلقت خدمة صيدلية أقل سعر: "على عكس عروض الخصم الموسمية، فإننا نقدم خصماً تراكمياً يتراوح بين 25 إلى 35 في المائة على مدار العام للعملاء على أكثر من 30 ألف منتج من أكثر من 500 علامة تجارية رائدة".
"ومع ذلك، أشار "جوبيلال إم فافاشان"، الرئيس التنفيذي لمجموعة لايف هيلث كير، إلى أن مفهوم القدرة على تحمل التكاليف لن يقتصر على المستخدمين النهائيين. وقال لصحيفة خليج تايمز إن الصيدليات الصغيرة يمكنها أيضاً الاستفادة من 'مفهوم الصيدلة الاقتصادية'، حيث إنها لا تحتاج إلى تقديم طلبات بالجملة للحصول على المنتجات بتكلفة أقل، فإن "صيدلية أقل سعر" يمكنها توفيرها."
وأوضح أن "برنامج العضوية في متجرنا من المقرر أن يستفيد منه 3000 إلى 4000 صيدلية صغيرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، مما يسمح لها بتحسين سلاسل التوريد والعمليات التجارية من خلال شراء المنتجات بسعر التكلفة".
لا يوجد خصم على الأدوية الموصوفة طبياً.
وأوضح فافاشان أيضاً أن الخصومات لن تشمل الأدوية الموصوفة طبياً لأن أسعارها تنظمها السلطات الصحية.
"وأوضح أنهم قادرون على خفض تكلفة المنتجات الصحية بحكم 'كونهم أكبر شبكة صيدليات في الإمارات العربية المتحدة'. كما أشار إلى أن اختيار الموقع الاستراتيجي يسهم في تعزيز القدرة على تحمل التكاليف، حيث تقع "صيدلية أقل سعر"، التي تم افتتاحها مؤخراً بمساحة 8000 قدم مربعة، في مكان مميز داخل دبي أوتليت مول، المعروف بأنه مركز تجاري للبيع بالتجزئة بأسعار مخفضة."
وأضاف أن مجموعة لايف هيلث كير "تخطط لإطلاق سلسلة من 25 صيدلية بأسعار مخفضة في مختلف أنحاء الإمارات خلال العامين المقبلين".
وأضاف: "مع استمرار نمو عدد السكان المغتربين في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نعمل على توسيع عملياتنا بشكل استراتيجي لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية. ويأتي إطلاق "صيدلية أقل سعر" في وقت حاسم حيث يتزايد الطلب على خيارات الرعاية الصحية بأسعار معقولة".