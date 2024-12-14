أول سحب لليانصيب الإماراتي: 100 مليون درهم وسبعة فائزين محظوظين

كان أحد هؤلاء الذين شاهدوا البث المباشر هو المغترب "آش" من دبي. لقد اشترى التذكرة الأسبوع الماضي وكان يأمل في الفوز بجائزة كبيرة. قال: "لم أفز بأي شيء. لست من محبي اليانصيب الكبير ولكنني أشتري أحيانًا بعض اليانصيب فقط من أجل المتعة. عندما تم الإعلان عن يانصيب الإمارات العربية المتحدة، فكرت "لماذا لا أجرب". لقد شاهدت البث المباشر مع اثنين من الأصدقاء وضحكنا لأنني لم أتطابق حتى مع رقم واحد. لقد رسمته ليطابق عيد ميلادي. ربما في المرة المقبلة، سأختار الأرقام عشوائياً".