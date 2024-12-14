أول سحب لليانصيب الإماراتي: 100 مليون درهم وسبعة فائزين محظوظين
بينما أثارت الجائزة الكبرى البالغة 100 مليون درهم موجة من الإثارة، تشبث المقيمون بالشاشة اليوم لمشاهدة السحب الافتتاحي. واشترى البعض 20 تذكرة لزيادة فرصهم في الفوز، بينما جرب آخرون حظهم على الرغم من عدم فوزهم في السحوبات الأخرى التي أقيمت سابقاً.
وكانت أحلام بناء منزل، وتأمين مستقبل الأطفال، وسداد الديون، هي ما يعنيه هذا المبلغ لأولئك الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر سحب الأرقام.
وتقدم يانصيب الإمارات العربية المتحدة، التي تديرها شركة"ذا جيم" The Game LLC، مجموعة من الجوائز، ويمكن للمشاركين اختيار أرقام اليانصيب الخاصة بهم أو استخدام مولد الأرقام العشوائي. كما يتوفر خيار شراء بطاقات الخدش للفوز بجوائز تصل إلى مليون درهم. بالإضافة إلى الجائزة الكبرى، هناك سبعة "بطاقات حظ" مضمونة للفوز بمبلغ 100 ألف درهم لكل منهم.
مع إجراء القرعة الافتتاحية اليوم، يقدم لكم مراسلو صحيفة خليج تايمز تجربة متعمقة حول كيفية سير الحدث. اقرأ كل شيء عن ذلك هنا:
8 مساءً: "اشتريت 20 تذكرة"
كان "شعيب خان"، المهندس الذي يعمل في أبوظبي، هو من بدأ فكرة تجميع الأموال كمجموعة. فبدلاً من شراء تذكرة واحدة، اجتمع شعيب وزملاؤه لشراء 20 تذكرة.
وقال شعيب "قررت مجموعة منا في العمل جمع 1000 درهم من خلال المساهمة بمبلغ 100 درهم لكل منا، وتمكنا من الحصول على 20 تذكرة. وقد اخترنا بعناية مجموعات مختلفة من الأرقام لكل تذكرة لزيادة فرصنا". وأضاف "المنطق بسيط، فكلما زاد عدد التذاكر التي تشتريها، وخاصة تلك التي تحمل أرقامًا كثيرة، زادت فرصك في الفوز".
وقال شعيب: "إذا حالفنا الحظ بالفوز بالجائزة الكبرى، فقد اتفقنا على تقسيم المكاسب بالتساوي بيننا جميعًا. حتى لو حصلنا على حصة واحدة من الجائزة البالغة 100 مليون درهم، فسوف تغير حياة كل منا. نحن جميعًا ملتصقون بالسحب الليلة، ونصلي من أجل تلك اللحظة الكبرى".
8.13 مساءً: أحلام بناء منزل بأموال اليانصيب
ويواصل العديد من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة شراء التذاكر لمثل هذه السحوبات كل شهر دون فشل، على الرغم من أنهم لم يفوزوا أبداً.
يقول "سابيث"، وهو مهاجر هندي يعمل سائقًا في العين، إنه يشتري تذاكر السحب الكبرى منذ سبع سنوات. ويقول: "خلال الثلاثين يوماً من تذكرة إلى أخرى، أرى 30 حلماً مختلفاً. إنها مصدر أمل يلهمنا".
كل شهر، يجمع المال مع أصدقائه ووالده لشراء تذكرة. وقال: "في العام الماضي، فاز أحد أصدقائنا بمبلغ كبير من المال في السحب. ومنذ ذلك الحين، ساهم الجميع، بمن فيهم والدي، في هذا المشروع. حتى أن لدينا أصدقاء من العائلة من الهند يشاركوننا في التبرع لأن فوز صديقي ألهم الجميع. ويحلم والدي، الذي يعمل أيضًا سائقًا، بالاستقرار في وطنه وبناء منزل إذا فاز".
8.18 مساءً: أين تشاهد؟
سيتم إجراء القرعة الافتتاحية في الساعة 8.30 مساءً يوم السبت 14 ديسمبر. يمكنك قراءة كل شيء عن ذلك هنا، مع تحديثات منتظمة في الوقت الفعلي من قبل صحيفة خليج تايمز.
كما سيتم بث السحب مباشرة على قناة منصة الألعاب على اليوتيوب: https://www.youtube.com/@theuaelottery/streams
8.22 مساءً: انتظار منذ الساعة 7 مساءً
انضم عبد الحميد، المقيم منذ فترة طويلة في دبي، إلى آلاف المشاركين المتفائلين في مختلف أنحاء البلاد في السحب المباشر المرتقب للغاية لليانصيب الإماراتي. وقد عزم على عدم تفويت لحظة واحدة، فدخل على موقع يوتيوب في وقت مبكر من الساعة 7 مساءً، قبل وقت طويل من السحب الذي سيقام في الساعة 8.30 مساءً.
ولهذه الفرصة التي ستغير حياته، اختار حميد بعناية أرقامه المحظوظة - 29، 2، 26، 16، 8، 14، و4 - وأحاط نفسه بعائلته في ما يمكن أن يكون لحظة حاسمة.
"لقد كان يومًا طويلًا للغاية في انتظار قرعة المساء. لقد كنا نحسب الساعات المتبقية، والآن بعد أن اقتربت القرعة، أصبح الإثارة في أوجها"، قال حميد.
"لقد سجلنا اشتراكنا مبكرًا، وكانت قناتنا على اليوتيوب متاحة منذ نصف ساعة. لقد اجتمع الجميع في المنزل، ونحن نأمل فقط في تلك اللحظة التي ستغير حياتنا"، قال حميد. "الفوز بجائزة قدرها 100 مليون درهم هو حلم، فهو ليس مجرد مال بل فرصة لتغيير حياة الناس ودعم أحبائهم وربما حتى رد الجميل للمجتمع".
8.27 مساءً: ما هي الجوائز؟
وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى "يوم الحظ" 100 مليون درهم، كما سيفوز سبعة من أصحاب "بطاقات الحظ" بمبلغ 100 ألف درهم لكل منهم. ويمكن للمشترين اختيار ستة أرقام من قسم "الأيام"، تتراوح من 1 إلى 31، ورقم واحد من قسم "الأشهر" يتراوح من 1 إلى 12.
وبحسب الأرقام المتطابقة، تكون الجوائز 100 درهم، أو 1000 درهم، أو 100 ألف درهم، أو مليون درهم، أو 100 مليون درهم.
بالإضافة إلى أرقام اليانصيب، تقدم بطاقات الخدش جوائز تصل إلى مليون درهم. تمنحك بطاقة 5 دراهم فرصة للفوز بمبلغ 50 ألف درهم؛ وتبلغ الجائزة الكبرى لبطاقة 10 دراهم 100 ألف درهم، بينما تبلغ الجائزة الكبرى لبطاقة 20 درهم 300 ألف درهم. وتمنح بطاقات 50 درهمًا المقيمين فرصة للفوز بمليون درهم.
8.30 مساءً: انتهى الانتظار!
بدأ البث المباشر للسحب رسميًا، ويشارك المقيمون المتحمسون حماسهم في التعليقات بينما تستضيف أول عملية يانصيب منظمة في الإمارات العربية المتحدة سحبها الافتتاحي.
وانطلقت فعاليات البرنامج مع قيام المذيعين ديالا مكي وشادي خلف بتقديم عملية السحب وإعطاء نبذة عن الجوائز باللغتين العربية والإنجليزية.
8.33 مساءً: إيقاف لمدة 3 ساعات
خلال السحب المباشر، سيتم تعليق مبيعات تذاكر "حظ اليوم" Lucky Day مؤقتًا لمدة 3 ساعات من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 10 مساءً.
8.36 مساءً: "نأمل أن يحالفنا الحظ مرة أخرى"
ومع انطلاق البث المباشر، كان عمر أحد الحاضرين، وهو أحد الفائزين السابقين بمبلغ 50 ألف درهم في سحب أقيم في الإمارات العربية المتحدة. وكان يأمل أن يحالفه الحظ مرة أخرى. وقال إن الفوز حتى ولو بمبلغ صغير أحدث فرقًا كبيرًا في حياته وفكر في احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى.
وقال عمر: "بفضل الجائزة التي فزت بها، تمكنت من سداد بعض الديون ودعم أسرتي في الوطن، وهو ما منحني راحة بال كبيرة. وإذا حالفنا الحظ الليلة، فإن أول ما سنفعله هو الاحتفال مع العائلة والأصدقاء. إن الجائزة الكبرى التي تبلغ 100 مليون درهم مبلغ لا يمكن تصوره، لكننا حلمنا بالفعل بكيفية استخدامها".
"من سداد الديون وتأمين مستقبل أطفالنا إلى مساعدة المحتاجين وربما بدء عمل تجاري، فإن ذلك سيخلق تأثيرًا دائمًا."
8.39: تم رسم الأرقام!
مع اقتراب السكان من الشاشات، في انتظار ظهور مجموعتهم، تم سحب الأرقام من قسم الأيام. وكانت الأرقام 26، 19، 9، 11، 18، 17. ومن قسم الأشهر، كان الرقم 7.
كانت المجموعة الفائزة 26، 19، 9، 11، 18، 17، 7.
8.44 مساءً: سحب هويات الحظ السعيد
وبالإضافة إلى الجائزة الكبرى، تم سحب رموز الحظ السعيد. ولكل تذكرة، يحصل المشترون على رمز الحظ السعيد المقابل لمنحهم فرصة إضافية للفوز. ومن المؤكد أن سبعة رموز حظ سعيدة ستفوز بمبلغ 100 ألف درهم لكل منهم. وكانت الرموز الفائزة هي:
CP6638485
سي كيو 6766870
DU9775445
دي جيه 8619319
رقم DC7978145
CO6505342
CS6983220
يتم إجراء سحب يانصيب الإمارات العربية المتحدة كل أسبوعين، وسيتم إجراء السحب التالي في 28 ديسمبر.
8.59 مساءً: 100 مليون درهم تغير حياة
عندما تم سحب الأرقام الفائزة في أول يانصيب في الإمارات العربية المتحدة، كانت المجموعة هي: 26، 19، 9، 11، 18، 17، 7.
لم يتبق سوى معرفة من هو الفائز بجائزة الـ 100 مليون درهم التي ستغير حياته. فقد شاهد أكثر من 7000 شخص عملية السحب على الهواء مباشرة، وعلق الكثيرون بأنهم فازوا بمبلغ 100 درهم. وبناءً على عدد الأرقام المتطابقة، تتاح لحاملي التذاكر فرصة الفوز بأي مبلغ يتراوح بين 100 و100 مليون درهم.
كان أحد هؤلاء الذين شاهدوا البث المباشر هو المغترب "آش" من دبي. لقد اشترى التذكرة الأسبوع الماضي وكان يأمل في الفوز بجائزة كبيرة. قال: "لم أفز بأي شيء. لست من محبي اليانصيب الكبير ولكنني أشتري أحيانًا بعض اليانصيب فقط من أجل المتعة. عندما تم الإعلان عن يانصيب الإمارات العربية المتحدة، فكرت "لماذا لا أجرب". لقد شاهدت البث المباشر مع اثنين من الأصدقاء وضحكنا لأنني لم أتطابق حتى مع رقم واحد. لقد رسمته ليطابق عيد ميلادي. ربما في المرة المقبلة، سأختار الأرقام عشوائياً".