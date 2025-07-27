أول امرأة برتبة عميد في شرطة دبي تقديراً لخدمتها المتميزة

تقديراً لمسيرتها المهنية المتميزة، قامت شرطة دبي بترقية عقيد لتصبح أول امرأة تحصل على هذه الرتبة في الشرطة منذ تأسيسها عام 1956.
العقيد سميرة عبدالله آل علي، انضمت إلى شرطة دبي في عام 1994، وهي ترأس حالياً إدارة التأمين في القوة.
وقالت شرطة دبي في بيان لها اليوم الأحد: "بفضل مسيرتها المهنية المتميزة التي امتدت لأكثر من 31 عاماً، حققت العميد سميرة آل علي سجلاً استثنائياً من الإنجازات، لا سيما في مجالات الابتكار والقيادة والتميز المؤسسي".
انضمت العميد العلي إلى شرطة دبي بعد حوالي ثلاث سنوات من تخرجها من جامعة الإمارات العربية المتحدة في عام 1991 بدرجة البكالوريوس في التأمين.
كان للقدر دورٌ في انضمامها إلى شرطة دبي. عملت في البداية في شركة تأمين وإعادة تأمين خاصة، قبل أن تلتحق بدورة إعدادية نسائية في أكاديمية شرطة دبي.
تذكرت قائلةً: "كان إعلانٌ صحفيٌّ هو ما دفعني للانضمام إلى الأكاديمية. خلال تدريبي، اطلع اللواء المتقاعد جاسم بالرميثة على خلفيتي الأكاديمية والمهنية في مجال التأمين، ودعاني للعمل في هذا المجال في شرطة دبي، التي كانت لا تزال في بداياتها آنذاك".
بدأت العمل في مكتب تأمين متواضع بموظفين اثنين فقط. وبحلول عام 2000، تطور هذا المكتب الصغير إلى إدارة فرعية متكاملة تضم ثلاثة أقسام رئيسية، تغطي جميع شؤون التأمين المتعلقة بأصول شرطة دبي، بما في ذلك الممتلكات المعيشية.
وكانت العميد العلي أول امرأة تعمل في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، حيث قادت قسماً كان في السابق حكراً على الرجال.
وأشارت إلى أنه "لا يوجد لدى أي جهة شرطة أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة إدارة متخصصة بالتأمين مثلنا. نتولى جميع أنواع عمليات التأمين، ونُحدّث سياسات التأمين ونراقبها باستمرار لتلبية الاحتياجات المتغيرة".
حصلت العميد العلي على العديد من الجوائز الفردية والجماعية، بما في ذلك: جائزة القائد العام للتميز - لأفضل فريق مشروع إداري لمبادرة "SAND"، التي تهدف إلى تقليل الحوادث والمطالبات، وحتى جائزة النجوم - لقيادته مبادرة "نجوم القيادة الآمنة"، المعترف بها من قبل مركز أبحاث التميز التنظيمي (COER)، نيوزيلندا.
حصلت على 392 وسام وميدالية وشهادة تقدير وقدمت 225 مقترح تطويري وهي حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال ودبلوم في تكنولوجيا المعلومات.
وقالت العميد آل علي، لدى تلقيها نبأ ترقيتها: "إن هذه الترقية مصدر فخر لكل امرأة في شرطة دبي، وشهادة على حرص المؤسسة على منح المرأة فرصاً متساوية للقيادة وخدمة وطنها".
وأضافت: "هذه الرتبة تحمل مسؤولية كبيرة. سأبذل قصارى جهدي لأكون على قدر الثقة الممنوحة لي، وأواصل المساهمة الفعّالة في بناء وطننا الحبيب، والمؤسسة التي أفتخر بانتمائي إليها".
كما وجهت الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على دعمه المتواصل لتمكين المرأة.
بجانب عملها في الشرطة، العميد العلي هي أم لابن يعمل في مجال الهندسة الكيميائية.
عند سؤالها عن سرّ التوفيق بين العمل والحياة الشخصية، قالت العميد العلي إنّه "الانضباط والالتزام اللذان تعلمتهما في شرطة دبي... أُذكّر دائمًا فريقي المكون من 22 فردًا، بينهم ثلاث سيدات، بالإيمان بأنفسهم والتوكل على الله. بالإيمان والجهد، كلّ شيء مُمكن".
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