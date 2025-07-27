أول امرأة برتبة عميد في شرطة دبي تقديراً لخدمتها المتميزة

كان للقدر دورٌ في انضمامها إلى شرطة دبي. عملت في البداية في شركة تأمين وإعادة تأمين خاصة، قبل أن تلتحق بدورة إعدادية نسائية في أكاديمية شرطة دبي.

تذكرت قائلةً: "كان إعلانٌ صحفيٌّ هو ما دفعني للانضمام إلى الأكاديمية. خلال تدريبي، اطلع اللواء المتقاعد جاسم بالرميثة على خلفيتي الأكاديمية والمهنية في مجال التأمين، ودعاني للعمل في هذا المجال في شرطة دبي، التي كانت لا تزال في بداياتها آنذاك".