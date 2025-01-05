أول إماراتية تحصل على ماجستير أكاديمية الدفاع البريطانية
أصبحت الملازم نوف البلوشي من مركز أنظمة الطائرات بدون طيار في شرطة دبي أول إماراتية تلتحق وتتخرج من برنامج الدراسات العليا في أكاديمية الدفاع التابعة لوزارة الدفاع البريطانية.
حصلت على درجة الماجستير في التصميم الهندسي ومحاكاة أنظمة الدفاع من جامعة "كرانفيلد"، محققة إنجازاً كبيراً باعتبارها أول خريجة في هذا المجال من قطاع الشرطة والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تركز تخصص الملازم نوف على إعداد الضباط في المجالات العسكرية والفنية والأمنية، مع التركيز على محاكاة أنظمة الدفاع والتدريب على السيناريوهات الافتراضية المعقدة.
يزود البرنامج الضباط بالمهارات اللازمة لتصميم بيئات عسكرية افتراضية وعملياتية، وتقييم أداء النظام، وقيادة مشاريع الدفاع، مما يعزز قدرتهم على مواجهة تحديات الأمن في العالم الحقيقي. وتعتبر هذه المهارات ضرورية لتحسين الجاهزية والفعالية في الاستجابة للتهديدات الأمنية.
حصلت الملازم نوف على درجة البكالوريوس في هندسة الطيران من جامعة خليفة، وتشارك أيضًا في مشروع تطوير شبكة الطائرات بدون طيار في شرطة دبي، والذي يدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار لتعزيز عمليات الشرطة والتدريب.
وقال اللواء عبد الله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات في تعليقه على الخبر: "إن التدريب والتعليم المتقدم يمكّن قوات الشرطة من تعزيز كفاءتها واستعدادها لمواجهة التحديات الأمنية بمرونة أكبر. وتفخر شرطة دبي بأنها رائدة في إعداد أفرادها للتحديات المستقبلية".