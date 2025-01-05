أول إماراتية تحصل على ماجستير أكاديمية الدفاع البريطانية

حصلت على درجة الماجستير في التصميم الهندسي ومحاكاة أنظمة الدفاع من جامعة "كرانفيلد"، محققة إنجازاً كبيراً باعتبارها أول خريجة في هذا المجال من قطاع الشرطة والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة.