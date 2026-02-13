أولياء الأمور في الإمارات يغيرون استراتيجيات اختيار المدارس

وأضاف خبير الاستشارات التعليمية المخضرم: "يمكنك وضع المرافق والمباني، ولكن إذا لم يكن لديك معملون جيدون، فلا يهم ما هي العلامة التجارية للمدرسة". كما أشار إلى أن بعض المدارس العريقة في الإمارات تتفوق باستمرار على أسماء جديدة وبارزة عندما يتعلق الأمر بقبول الجامعات.