أولياء أمور في الإمارات يوصلون أطفالهم إلى المدرسة بأحضان دامعة وابتسامات حماسية

لم يتفاعل جميع الأطفال بهذه السهولة. كان التغيير الكبير، وهو أمر مفهوم، صادمًا لبعضهم، الذين بدوا غير سعداء بالعودة إلى المدرسة. مع ذلك، يعلم الآباء ذوو الخبرة أن الدموع والعبوس لا يدومان إلا لبضع دقائق، ثم يختفيان سريعًا مع انشغال الطلاب بأنشطة اليوم.