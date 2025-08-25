أولياء أمور في الإمارات يوصلون أطفالهم إلى المدرسة بأحضان دامعة وابتسامات حماسية

[ملاحظة المحرر: مع عودة الطلاب إلى منازلهم الثانية اليوم، تتواجد صحيفة خليج تايمز على أرض الواقع لتغطية أخبار العودة إلى المدارس المؤثرة، وحالة المرور، والمراقبة المكثفة من قبل الشرطة. تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة للاطلاع على آخر المستجدات.]
فراشات متوترة، وانتظار لرؤية الأصدقاء مرة أخرى، وحزن على ترك أيام العطلة الصيفية الذهبية - مشاعر مختلطة تنتشر في الهواء بينما يعود الطلاب إلى المدارس في الإمارات العربية المتحدة.
حرصت صحيفة خليج تايمز على التقاط هذه اللحظات السحرية عندما ترك الآباء أطفالهم في المدرسة هذا الصباح - بعضهم لأول مرة على الإطلاق - بينما يستعد الآباء والمعلمون والطلاب على حد سواء لعام دراسي آخر.
شهدت مواقف السيارات خارج المدارس العديد من التجمعات السعيدة هذا الصباح، حيث استقبل الطلاب أصدقائهم بحماس بعد العطلة الطويلة.
أظهرت كايلي، الطالبة في الصف السابع بمدرسة جيمس فاوندرز البرشاء، مثالاً مثالياً للشعور المرير الذي يختبره الطلاب عند بدء عام جديد.
هذا العام هو العام الدراسي الثانوي، لذا أعلم أن هناك المزيد من العمل، الكثير من العمل الجاد، قالت، مضيفةً أنها كانت "قلقة" بشأن زيادة عبء العمل، وخاصةً في الرياضيات. "لكنني أتطلع بشوق للقاء أصدقائي، وخاصةً معلميّ الجدد."
وقد شوهد الآباء وهم يوجهون أطفالهم بعناية نحو مباني المدرسة، بينما يستمتعون هم والأطفال على حد سواء بالبيئة المحيطة بهم.
انتظر الآباء والأمهات بصبر لأخذ أطفالهم الصغار لأول مرة إلى مباني المدرسة، مما سهل عملية الانتقال.
قد يكون اليوم الأول من المدرسة مرهقًا بالنسبة للعديد من العائلات - ولكن ليس بالنسبة لسارة أحمد.
ابني عمره ثلاث سنوات، وكان متحمسًا جدًا، قالت. "كان يتحدث مع أخته أمس ويسأل عن المدرسة. حتى أنه أخبرني بما يريده في صندوق غدائه، واختار شوكة - أراد شوكة زرقاء، لا وردية".
وأضافت: "الأمور تحت السيطرة. لم يبكي إطلاقًا، وانطلق سعيدًا نحو فصله".
لم يتفاعل جميع الأطفال بهذه السهولة. كان التغيير الكبير، وهو أمر مفهوم، صادمًا لبعضهم، الذين بدوا غير سعداء بالعودة إلى المدرسة. مع ذلك، يعلم الآباء ذوو الخبرة أن الدموع والعبوس لا يدومان إلا لبضع دقائق، ثم يختفيان سريعًا مع انشغال الطلاب بأنشطة اليوم.
ولم تفوت العائلات فرصة حفظ هذه اللحظات المهمة للأجيال القادمة، حيث أخرج الآباء هواتفهم لالتقاط الصور قبل وداع أطفالهم في ذلك اليوم.
كان للتواجد الأمني في المدارس أثر مهدئ على الطلاب، حيث استقبل الضباط الموثوق بهم واللطفاء الصغار في طريقهم إلى الداخل.
في الصورة، يظهر الضابط محمد كول محمد لال وهو يطمئن الطلاب وأولياء أمورهم، ويصافح طالب مدرسة كامبريدج الدولية فيفان.