أولمبياد باريس: الفوز والروح الرياضية في صور

لقد كانت دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 عاماً رائعاً من حيث المساواة بين الجنسين ومن حيث اللاعبات الإناث في الرياضة، ولأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية الحديثة، التي بدأت عام 1896 في أثينا، يتساوى عدد الرياضيين الذكور والإناث الذين يحملون رايات بلدانهم في باريس.