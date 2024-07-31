البلغاري بيتار بيتروف ميتسين –في سباق سباحة الفراشة 200 متر للرجال
البلغاري بيتار بيتروف ميتسين –في سباق سباحة الفراشة 200 متر للرجال
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أولمبياد باريس: الفوز والروح الرياضية في صور

عودة منتظرة ومظفرة للبطلة الأمريكية "سيمون بايلز" بعد معاناتها من "الالتواءات" خلال أولمبياد طوكيو

في اليوم الرابع من أولمبياد باريس، شعر المشاهدون بسعادة غامرة لرؤية فريق الجمباز النسائي الأمريكي يفوز بالميدالية الذهبية، حيث عادت بطلة الجمباز الأكثر تتويجاً في العالم ‘سيمون بايلز‘، بعد انسحابها المفاجئ من نهائي طوكيو، بسبب معاناتها من ‘الالتواءات‘ أو ما يُعرف بـ ‘تويستيز‘، وهو مصطلح يستخدم لوصف الفقدان المؤقت للوعي المكاني أثناء أداء حركات عالية الصعوبة.

لقد كانت دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 عاماً رائعاً من حيث المساواة بين الجنسين ومن حيث اللاعبات الإناث في الرياضة، ولأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية الحديثة، التي بدأت عام 1896 في أثينا، يتساوى عدد الرياضيين الذكور والإناث الذين يحملون رايات بلدانهم في باريس.

مع بداية اليوم الخامس، إليكم بعض أفضل الصور من اليوم الرابع لأولمبياد باريس 2024.

سيمون بايلز – التمرين الأرضي خلال نهائي الجمباز الفني لفريق السيدات
سيمون بايلز – التمرين الأرضي خلال نهائي الجمباز الفني لفريق السيدات
فريق الجمباز الامريكي
فريق الجمباز الامريكي
سيمون بايلز الحائزة على الميدالية الذهبية – نهائي فريق الجمباز الفني للسيدات
سيمون بايلز الحائزة على الميدالية الذهبية – نهائي فريق الجمباز الفني للسيدات
ماتياس ليسورت من فرنسا – مباراة كرة سلة للرجال. الاحتفال بعد تسجيله هدفاً في مرمى اليابان
ماتياس ليسورت من فرنسا – مباراة كرة سلة للرجال. الاحتفال بعد تسجيله هدفاً في مرمى اليابان
هانا روبرتس من الولايات المتحدة – تصفيات السباحة الحرة في البي إم إكس للسيدات
هانا روبرتس من الولايات المتحدة – تصفيات السباحة الحرة في البي إم إكس للسيدات
سباق ركوب الأمواج للسيدات
سباق ركوب الأمواج للسيدات
رياضي من بيرو – تدريب القوارب في مرسيليا
رياضي من بيرو – تدريب القوارب في مرسيليا
ليون مارشان من فرنسا – التصفيات المؤهلة لسباق 200 متر سباحة الصدر للرجال
ليون مارشان من فرنسا – التصفيات المؤهلة لسباق 200 متر سباحة الصدر للرجال
الأسترالي كايل تشالمرز – الفائز بسباق 100 متر حرة للرجال
الأسترالي كايل تشالمرز – الفائز بسباق 100 متر حرة للرجال
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