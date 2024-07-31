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أولمبياد باريس: الفوز والروح الرياضية في صور
عودة منتظرة ومظفرة للبطلة الأمريكية "سيمون بايلز" بعد معاناتها من "الالتواءات" خلال أولمبياد طوكيو
في اليوم الرابع من أولمبياد باريس، شعر المشاهدون بسعادة غامرة لرؤية فريق الجمباز النسائي الأمريكي يفوز بالميدالية الذهبية، حيث عادت بطلة الجمباز الأكثر تتويجاً في العالم ‘سيمون بايلز‘، بعد انسحابها المفاجئ من نهائي طوكيو، بسبب معاناتها من ‘الالتواءات‘ أو ما يُعرف بـ ‘تويستيز‘، وهو مصطلح يستخدم لوصف الفقدان المؤقت للوعي المكاني أثناء أداء حركات عالية الصعوبة.
لقد كانت دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 عاماً رائعاً من حيث المساواة بين الجنسين ومن حيث اللاعبات الإناث في الرياضة، ولأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية الحديثة، التي بدأت عام 1896 في أثينا، يتساوى عدد الرياضيين الذكور والإناث الذين يحملون رايات بلدانهم في باريس.
مع بداية اليوم الخامس، إليكم بعض أفضل الصور من اليوم الرابع لأولمبياد باريس 2024.