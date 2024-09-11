أوكرانية ترفع علم الإمارات على قمة كليمنجارو بعيد ميلادها

إن تصميم صوفيا ينبع من ماضيها وتأثير والدها. في عام 2021، قطعت صوفيا مسافة 16 كيلومتراً إلى بولندا في طقس شديد البرودة للهروب من الحرب في أوكرانيا، وفي حديثها عن طفولتها قالت: "كان والدي يدفعني دائماً لتحقيق النجاح. كان يتمنى أن يكون له ابن، وعندما ولدت دفعني إلى ممارسة الرياضة، وبحلول سن الحادية عشرة كنت بالفعل أشاركه في التسلق، بما في ذلك تسلق جبل فيكتوري في آسيا الوسطى".