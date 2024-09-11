أوكرانية ترفع علم الإمارات على قمة كليمنجارو بعيد ميلادها
احتفلت "صوفيا شاموزوفا" وهي أم لأربعة أطفال مقيمة في دبي بعيد ميلادها الخامس والأربعين هذا الشهر بتسلق جبل كليمنجارو، وهو أعلى قمة في أفريقيا. يبلغ ارتفاع الجبل 19341 قدماً (5895 متراً)، وكان ذلك المكان المثالي بالنسبة لها لرفع علم الإمارات العربية المتحدة على القمة. وقالت سيدة الأعمال المولودة في أوكرانيا إن التسلق كان تحدياً بالنسبة لها وتكريماً للبلد الذي تعتبره الآن موطنها.
تعمل صوفيا كمديرة للعديد من الشركات، بما في ذلك شركة تصميم داخلي للضيافة وسلسلة مطاعم ومشروبات في دبي. تقول: "لقد قضيت أكثر من نصف حياتي في الإمارات العربية المتحدة، لذا شعرت بأنه لأمر مناسب أن أضع علمها، لقد منحتني هذه الدولة الكثير".
تخطط صوفيا لتسلق جميع القمم السبع، بدءاً من جبل فينسون الذي يبلغ ارتفاعه 4982 متراً في القارة القطبية الجنوبية في يناير 2025، يليه جبل إيفرست وأكونكاجوا ودينالي وإلبروس وقمة كارستينز.
وقالت في حوار مع صحيفة خليج تايمز: "لقد خططت في الأصل لتسلق جبل كليمنجارو في عيد ميلادي الأربعين، لكن الجائحة والتزامات العمل أجبرتني على تأجيل الأمر".
إن تصميم صوفيا ينبع من ماضيها وتأثير والدها. في عام 2021، قطعت صوفيا مسافة 16 كيلومتراً إلى بولندا في طقس شديد البرودة للهروب من الحرب في أوكرانيا، وفي حديثها عن طفولتها قالت: "كان والدي يدفعني دائماً لتحقيق النجاح. كان يتمنى أن يكون له ابن، وعندما ولدت دفعني إلى ممارسة الرياضة، وبحلول سن الحادية عشرة كنت بالفعل أشاركه في التسلق، بما في ذلك تسلق جبل فيكتوري في آسيا الوسطى".
وفي ما يتعلق بتسلقها جبل كليمنجارو، تدربت صوفيا تحت إشراف "يوسوب شاموزوف"، أسطورة الملاكمة البالغ من العمر 84 عاماً وطبيب الرحلات الجبلية. وأشارت إلى أن "خبرته كانت لا تقدر بثمن"، مضيفة أن إرشاداته كانت ضرورية للتحضير البدني والعقلي.
انطلقت صوفيا في الرحلة الاستكشافية برفقة ابنها الأكبر وصديقه ومصور فيديو. ورغم أنها ومصور الفيديو وحدهما من تمكنا من الوصول إلى القمة، فقد وصفت الرحلة بأنها مجزية للغاية. "كانت تجربة لا تصدق! يمكنك أن تسميها أزمة منتصف العمر أو أي شيء آخر ولكنني الآن أدمنت الأمر وأنا متعطشة للمزيد".
وفي حديثها عن أهمية التسلق، أضافت صوفيا: "لم يكن تسلق جبل كليمنجارو مجرد محاولة للوصول إلى القمة، بل كان بمثابة محاولة لأبين لأولادي والنساء في كل مكان أننا قادرات على تحقيق أحلام كبيرة بينما نؤدي أدوارنا كأمهات وعاملات. يمكننا فعل كل شيء".
وقالت صوفيا: "أردت أن أثبت لنفسي وللآخرين أنه مع العقلية القوية والعزيمة، كل شيء ممكن".