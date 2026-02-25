"أوبر" تطلق خدمة التاكسي الطائر الكهربائي قريباً

قد يتمكن سكان دبي قريباً من حجز تاكسي طائر عبر تطبيق أوبر (Uber)، حيث ستظهر خيارات الرحلات الجوية الكهربائية بالكامل جنباً إلى جنب مع خيارات النقل العادية.
سيتعين على الركاب ببساطة إدخال وجهتهم في شريط البحث؛ فإذا كانت الرحلة مؤهلة، سيظهر خيار التاكسي الطائر إلى جانب خيارات الرحلات العادية. وبضغطة واحدة، سيقوم النظام بربط وحجز كل جزء من أجزاء الرحلة، بما في ذلك النقل بسيارة فاخرة، والرحلة الجوية، ثم التوصيل النهائي إلى الوجهة.
تم تصميم التاكسي الطائر الكهربائي لنقل ما يصل إلى أربعة ركاب، وسيقوده طيار تجاري معتمد. وتتميز المقصورة بمقاعد مريحة ونوافذ كبيرة، مما يوفر إطلالات بانورامية على المدينة من كل مقعد.
تستخدم الطائرة ستة مراوح مائلة تسمح لها بالإقلاع عمودياً قبل الانتقال إلى الطيران الأفقي. ويمكنها السفر بسرعات تصل إلى 200 ميل في الساعة، ولديها مدى يصل إلى 100 ميل بشحنة واحدة.
صُممت هذه الطائرة خصيصاً للبيئات الحضرية، وهي تتضمن مستويات متعددة من الأنظمة الاحتياطية لتعزيز السلامة، كما تمتلك بصمة صوتية هندسية مصممة لتندمج مع الأصوات المحيطة في شوارع المدينة.
من المتوقع أن تبدأ أولى الرحلات المخصصة للركاب في وقت لاحق من هذا العام في دبي، مما يشكل علامة فارقة في الجهود الرامية لجلب النقل متعدد الوسائط إلى المدن حول العالم.
ويعتمد هذا التعاون على سنوات من العمل الهادف إلى دمج التنقل الجوي في أنظمة النقل اليومية، مما يسمح للركاب بالتنقل بين السفر البري والجوي من خلال تجربة حجز واحدة.