"أهل العطاء" في أبوظبي: رحلة تغيير حقيقية من المدارس المجددة إلى جراحات تنقذ حياة الأطفال

من المدارس منخفضة الدخل التي جرى تجديدها بعد ما يقرب من ثلاثة عقود، إلى مئات الأطفال في الإمارات الذين تم توفير الرعاية الطبية لهم التي لم يكن بمقدورهم تحمل تكلفتها، هذه بعض القصص الواقعية التي يسلط الضوء عليها مسلسل "أهل العطاء"، سلسلة فيديوهات التأثير الاجتماعي التي أطلقتها "معاً"، هيئة المساهمة الاجتماعية في أبوظبي.

تم إطلاق الموسم الثاني من السلسلة هذا الأسبوع في فعالية للاحتفال بالنجاحات التي حققها الموسم الأول، والذي شارك فيه أكثر من مليون شخص من المجتمع، بحسب المسؤولين.

قال الدكتور مغير الخييلي، رئيس إدارة تنمية المجتمع: "لقد وصل تأثير معاً إلى أكثر من مليون شخص منذ تدشينه قبل نحو أربع سنوات، من خلال توفيره لبرامج متنوعة لدعم المجتمع. الهدف هو تأسيس قاعدة للعطاء الاجتماعي لمعالجة المشكلات الاجتماعية القائمة. نحن نركز اليوم على نماذج من المجتمع أو من البرامج التي دعمناها سابقاً."

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