"أنور قرقاش": العالم فشل جماعياً في إيقاف انقلاب السودان

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في تقييم صريح لأزمة السودان، إن المجتمع الدولي "فشل جماعياً" في إيقاف الانقلاب العسكري عام 2021 في السودان، واصفاً ذلك بأنه "خطأ فادحا" أدى في النهاية إلى الحرب الأهلية المستمرة في البلاد.
وفي حديثه في حوار المنامة بالبحرين يوم الأحد، قال معاليه: "لقد ارتكبنا جميعاً الخطأ عندما أطاح الجنرالان اللذان يقودان الحرب الأهلية اليوم بالحكومة المدنية. كان ذلك، في رأيي، خطأ فادحاً عند النظر إلى الوراء.
وأضاف "كان علينا أن نضع قدمنا بحزم، جميعنا معاً. لكن في ذلك الوقت الذي كان فيه السودان يخرج للتو من العقوبات الأمريكية، وظننا لا، دعونا نخرج السودان من العقوبات الأمريكية. بوضوح ما حدث لاحقاً هو أن العلاقة بين الجنرالين تدهورت وقادت السودان إلى الحرب الأهلية الحالية التي نراها اليوم."
انفجرت الحرب في السودان في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF)، واللتان نفذا الانقلاب معاً في 2021. لكن الصراع على السلطة بين القوتين أطلق موجات من العنف العرقي، مما أحدث أسوأ أزمة إنسانية في العالم وغرق عدة مناطق في المجاعة. ووفقاً لوكالة رويترز، قتل عشرات الآلاف من الأشخاص، وتم تهجير نحو 13 مليوناً.
وأعاد قرقاش التأكيد على التزام الإمارات ببيان رباعي الأطراف الذي دعا إلى وقف إنساني لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر، ونهج سياسي للسلام، وحكومة مدنية انتقالية في غضون تسعة أشهر.
يشير "الرباعي"، الذي انطلق في سبتمبر 2025، إلى الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر، التي شكلت مجموعة لمعالجة الصراع في السودان.
وقال قرقاش: "لنزيل كل هذا الضباب ونرى، هل الجنرالات مستعدون لتسليم السلطة إلى انتقال مدني؟ هذا هو لب القضية حقاً."
وفي رد على سؤال أحد الصحفيين، أوضح أن تعهد الإمارات الإضافي بتقديم 100 مليون دولار كمساعدات للسودان سيتم تسليمها عبر منظمات دولية وإنسانية. وأشار إلى أن الإمارات تضاعف جهودها الإنسانية في السودان وسط دعوات لوقف إطلاق النار.
وقال: "ستذهب هذه المساعدات، ونحن نضاعف الدعم الإنساني في السودان. نفعل ذلك من خلال مستشفياتنا في تشاد وجنوب السودان."
وأوضح الدكتور قرقاش أن المساعدات ستُقدّم عبر قنوات إنسانية مثل الهلال الأحمر، برنامج الغذاء العالمي، ومنظمات دولية مختلفة. وشدد على ضرورة تحقيق السلام الفوري في البلاد الممزقة بالحرب.
وقال: "كلما فتحت الطرق الإنسانية دون عوائق لدعم الناس في السودان، ليس فقط في الفاشر، بل في الفاشر ومناطق أخرى، سترى دعماً أكبر ليس فقط من الإمارات ولكن من العديد من الدول."
وأضاف الدكتور قرقاش: "بينما ندين الفظائع في الفاشر، وينبغي إدانتهم، ويجب علينا أيضاً إدانة كل فظائع السودان الأخرى، ما سيوقف ذلك اليوم هو وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن ومسار نحو حكومة مدنية."
وأدان مبعوث الإمارات لدى الأمم المتحدة الهجمات الشنيعة على المدنيين في الفاشر في 30 أكتوبر، وأعلن عن 100 مليون دولار من العمليات الإنسانية المنقذة للحياة. ودعا السفير محمد أبو شهاب قوات الدعم السريع إلى "ضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني"، وحث المجتمع الدولي "على التأكد من محاسبة جميع مرتكبي الفظائع".