"أنور قرقاش": العالم فشل جماعياً في إيقاف انقلاب السودان

وأضاف "كان علينا أن نضع قدمنا بحزم، جميعنا معاً. لكن في ذلك الوقت الذي كان فيه السودان يخرج للتو من العقوبات الأمريكية، وظننا لا، دعونا نخرج السودان من العقوبات الأمريكية. بوضوح ما حدث لاحقاً هو أن العلاقة بين الجنرالين تدهورت وقادت السودان إلى الحرب الأهلية الحالية التي نراها اليوم."