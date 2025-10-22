أنور قرقاش: الإمارات تلتزم بحل الدولتين وتعتبر ضم الأراضي الفلسطينية "خطاً أحمراً"

وفيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، أكد قرقاش أن للإمارات دورًا محوريًا ستلعبه في هذه العملية، لكنه شدد على ضرورة وجود وضوح سياسي. وقال: “نرغب في المساعدة بكل الطرق الممكنة، لكن دور الإمارات سيكون مرنًا بحسب الأفق السياسي. فإذا رأينا أفقًا واضحًا نحو قيام دولة فلسطينية طويلة الأمد، فإن دورنا سيتسع بطبيعة الحال. أتذكر أنني تحدثت قبل عامين مع زميلة هولندية، وبعد أحداث 7 أكتوبر، قالت لي إن الهولنديين أعادوا بناء ميناء غزة ثلاث مرات. لا أحد يرغب في استثمار كبير إن لم يكن ذلك يعني سلامًا طويل الأمد ومستقرًا فعليًا".