أنظمة رائدة تحمي برج خليفة..أسرار وتحديات هندسية
عندما افتتح برج خليفة أبوابه رسمياً للعالم في الرابع من يناير 2010، لم يكن أطول مبنى على وجه الأرض فحسب، بل كان إعلاناً جريئاً عن الطموح البشري.
بالنسبة لدبي، كان هذا المبنى الذي حطم الأرقام القياسية بمثابة جوهرة التاج في تحولها الاستثنائي، من ميناء صحراوي إلى مدينة عالمية مزدهرة في أقل من عقدين من الزمن.
ومن إطلالاته الخلابة من القمة إلى الحياة التي يحتضنها داخل مساكنه ومكاتبه وفنادقه، اندمج برج خليفة بسلاسة في نسيج الحياة اليومية في دبي، ليصبح حجر الزاوية المحدد لهوية الأمة. ومع احتفال ناطحة السحاب الشهيرة بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسها في الرابع من يناير، يظل هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرة عدد لا يحصى من الناس، بما في ذلك "بيل بيكر"، العقل المدبر وراء بناء المبنى.
ويستذكر "بيكر"، كبير مهندسي الإنشاءات في المشروع، قائلاً: "لقد كنّا نتجاوز حدود ما كان ممكناً من الناحية البنيوية. لم تكن الفكرة مجرد إنشاء أطول مبنى في العالم، بل كانت التأكد من كفاءته واستدامته وقدرته على التكيّف مع البيئة".
بدا الأمر وكأن رحلة "بيكر" إلى عالم الهندسة كانت محتومة. فقد نشأ في بلدة أمريكية صغيرة، واكتشف طموحه بعد اجتياز اختبار القدرات في المدرسة الثانوية. قال: "ذهبت إلى المنزل وسألت والدتي، ماذا يعني أن أكون مهندساً؟". ومن قبيل المصادفة أن جديه الراحلين كانا مهندسين إنشائيين. وذكر ضاحكاً: "ربما يكون الأمر وراثياً".
وبعد فترة قصيرة قضاها مع شركة نفط، وجد شغفه الحقيقي في الهندسة الإنشائية، وهي الرحلة التي قادته إلى شركة "سكيدموري أوينجس وميريل"، وهي شركة مشهورة بعملها على المباني الشاهقة الشهيرة مثل مركز "جون هانكوك" و"برج ويليس" (برج سيرز سابقاً)، وبرج خليفة.
وبحلول الوقت الذي انضم فيه "بيكر" إلى شركة "سكيدموري أوينجس وميريل"، كانت الشركة قد حققت بالفعل إرثاً في تصميم ناطحات السحاب، حيث احتفظت بالرقم القياسي لأطول مبنى في العالم لعقود من الزمان. وأضاف: "لقد عملت مع أشخاص عملوا في تلك الأبراج الشاهقة. وفي النهاية، أصبحت شريكاً واستمريت في هذا التقليد".
وبدأت قصة برج خليفة في عام 2003 عندما تواصلت شركة "إعمار" العقارية، بقيادة "محمد العبار"، مع شركة "سكيدموري أوينجس وميريل" برؤية جريئة: إنشاء أطول مبنى في العالم. ومتحدثاً عن ردة فعله الأولى، قال "بيكر": "لقد كانت لديّ بالفعل عدّة أفكار حول كيفية إنشاء أطول المباني في العالم. لذا، عندما تواصلوا معنا، فكرت، "نعم، يمكننا القيام بذلك".
في البداية، صُمم المشروع ليكون ارتفاعه 518 متراً، ثم خضع لتعديلات كبيرة، ليصل في النهاية إلى ارتفاع 828 متراً. وأوضح: "لم يكن من المخطط زيادة الارتفاع في البداية. ومع تحسين التصميم وفقاً لديناميكيات الرياح، أدركنا أنه يمكننا زيادة الارتفاع مع تقليل قوى الرياح والتكاليف".
ترويض الريح: تحدي حاسم
كان أحد التحديات الأكثر إثارة للاهتمام التي واجهها "بيكر" هو إدارة تأثير الرياح على الهيكل. وأضاف: "في المباني الشاهقة، يكون سلوك الرياح بالغ الأهمية. عندما تمر الرياح بجسم ما، فإنها تخلق دوامات يمكن أن تتسبب في تأرجح المبنى". ومن خلال اختبارات نفق الرياح الصارمة وإعادة تشكيل تصميم البرج، نجح الفريق في تقليل هذه التأثيرات إلى أدنى حد.
"لقد أضفنا بعض الدعامات وغيّرنا شكل المبنى. تخيّل لو أن التصميم الأصلي كان مناسباً لارتفاع 518 متراً - ربما كنا لنتوقف عند هذا الحد. لكن الحاجة إلى التحسين سمحت لنا بزيادة 310 أمتار، وهو ارتفاع يعادل برج "إيفل""، كما قال "بيكر".
وقد ضمن هذا الاهتمام الدقيق بديناميكيات الرياح أن يكون برج خليفة "مبنى ثابتاً للغاية" مقارنة بمباني أخرى بنفس حجمه. وعلّق "بيكر" بفخر: "إنه يتحرك أقل بكثير من العديد من المباني التي يبلغ ارتفاعها نصف ارتفاع برج خليفة".
نظام هيكلي جديد
كان نجاح برج خليفة الهندسي يكمن أيضاً في نظامه البنيوي المبتكر: النواة المدعمة. وأوضح "بيكر": "النواة عبارة عن شكل سداسي غير منتظم، صلبة التوائياً مثل المحور. ولكن لزيادة الارتفاع، كان لا بد من دعمها". تعمل الأجنحة الثلاثة للبرج على شكل حرف "واي" (Y) كمثبتات، تقاوم قوى الرياح بشكل تعاوني. "إنه مثل الكاتدرائية القوطية، حيث توفر الدعامات الدعم الهيكلي".
لقد أثّر هذا النظام الرائد، الذي تم تطويره خصيصاً لبرج خليفة، منذ ذلك الحين على تصميمات المباني الشاهقة الأخرى. قال "بيكر": "كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ شيء مثل هذا، وقد نجح بشكل ملحوظ. من الصعب صنع شيء بسيط، لكن البساطة هي حيث يكمن النجاح".
كما يعمل التصميم على شكل حرف "واي" (Y)، بثلاثة أجنحة وستة جوانب، على تقليل التعرض لأشعة الشمس، ممّا يعزز كفاءة الطاقة. وأضاف: "لا يتعرض سوى سدس المبنى لأشعة الشمس في أي وقت من الأوقات، ممّا يجعله موفراً للطاقة بشكل لا يصدق".
جذور في الاستدامة
قبل عقود من تحول الاستدامة إلى أمر شائع، صُمم برج خليفة بخصائص مثل حصاد المياه العذبة من أنظمة تكييف الهواء والاستفادة من مناخه المحلي على ارتفاعات أعلى. وأضاف "بيكر": "يحصد تصميم البرج ما يعادل 20 مسبح أوليمبي من المياه العذبة سنوياً. وحتى على ارتفاع 160 طابقاً، فهو لطيف - إنه مناخ مختلف مع غبار أقل وهواء أكثر نقاءً".
يرتكز هيكل برج خليفة على حصيرة مدعمة بـ 194 كومة خرسانية، يبلغ عمق كل منها 45 متراً. ورغم وزنه الهائل، استقر المبنى بمقدار 50 مليمتراً فقط - أي ما يعادل عرض إبهامين. وأشار "بيكر" إلى أن: "هذا ضئيل للغاية بالنسبة لمبنى بهذا الحجم. إنه نتيجة للهندسة الدقيقة وفهم طبيعة التربة".
لقد فرضت المناظر الطبيعية الرملية في دبي تحدياتها الخاصة، ولكن تحت الرمال توجد صخور الكالسي السيليتيت، وهي نوع من الصخور اللينة. "لقد تم ربطها بشكل طبيعي معاً، ممّا يوفر قاعدة مستقرة. لقد صممنا الأساسات لتوزيع الحمل على مساحة كبيرة، ممّا يضمن الحد الأدنى من الاستقرار".
إنجاز تعاوني
بالنسبة لـ"بيكر"، كان نجاح برج خليفة نتيجة للتعاون السلس بين "إعمار"، و"سكيدموري أوينجس وميريل"، وفريق عالمي من المقاولين والاستشاريين. وقال: "كان الجميع يعلمون أن هذا المشروع من الطراز العالمي، وقد قدموا أفضل ما لديهم. لقد عمل المقاولون - "سامسونج"، و"بيسيكس"، و"آرابتك" - مثل السيمفونية، حيث تفوق كل شريك في دوره".
كما امتدت هذه الرفقة إلى ما هو أبعد من موقع البناء، حيث واجه الفريق مواسم وتحديات في مدينة تتطور بسرعة إلى مركز عالمي. تذكّر قائلاً: "كان الكثير من ذلك مجرد رفقة عظيمة. لقد عملنا بجد، لكن الأمر كان ممتعاً. بعد ساعات طويلة، كنّا نستمتع بوجبات مذهلة، أحياناً خلال شهر رمضان، مع أشهى الولائم بعد حلول الظلام".
وأضاف "بيكر" وهو يتذكر الماضي: "كانت دبي مختلفة آنذاك. كان شارع الشيخ زايد يضم عدداً قليلاً من المباني الشاهقة، وحتى المناطق مثل المارينا كانت قليلة البناء. أما الآن فقد تحولت تماماً".
تأثير البرج: إرث يتجاوز الارتفاع
وبعد خمسة عشر عاماً، تجاوز برج خليفة مكانته كأطول مبنى في العالم ليصبح رمزاً ثقافياً عالمياً. وأردف "بيكر" قائلاً: "إنه في نفس فئة برج إيفل. لقد اكتسب أهمية رمزية وثقافية تتجاوز بنائه بكثير. وبفضل برج خليفة، أصبح الناس في جميع أنحاء العالم يعرفون المزيد عن دبي. لقد ألهم التفاؤل والطموح".
وينعكس هذا التفاؤل أيضاً في الظاهرة التي يُطلق عليها "بيكر" "تأثير البرج". فقد أدى البرج إلى زيادة قيمة العقارات المحيطة به بشكل كبير، حيث تباع العقارات التي تطل على برج خليفة بأسعار مرتفعة. وقال "بيكر": "لقد خلقت "إعمار" قيمة هائلة، ليس فقط بالبرج بل بالمنطقة المحيطة به بالكامل، من البحيرة إلى النوافير. إنها تقول للعالم: "كل شيء ممكن".
جاهز للمستقبل وخالد
وعندما سُئل عمّا إذا كان برج خليفة لا يزال ذا أهمية في المشهد المعماري المتطور بسرعة اليوم، علّق "بيكر" قائلاً: "ما زلت فخوراً ببنائه اليوم". قد يعزز التقدم في المواد، مثل الخرسانة الأقوى ذات الكربون الأقل، من كفاءته، لكن التصميم الأساسي يظل خالداً. "لم تتغير فيزياء المبنى. لقد كان متقدماً على عصره آنذاك ولا يزال كذلك الآن".
كما سلط المهندس الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها "إعمار" للحفاظ على عمليات المبنى وتحسينها. وقال: "تتمتع "إعمار" بحلقة تغذية مرتدة متطورة، حيث تتعلم باستمرار وتجعل المبنى أكثر كفاءة. إنهم يعتنون به بشكل ممتاز، ممّا يضمن بقائه مثالاً رئيسياً للابتكار".
بعد مرور خمسة عشر عاماً، لا يزال برج خليفة يقف شامخاً ليس فقط كإنجاز هندسي بل كرمز لما يمكن للإنسانية تحقيقه من خلال الأحلام الكبيرة الجريئة. وبالنسبة لـ"بيكر" وفريقه، فإن المكافأة الحقيقية لا تكمن في الثناء والتقدير، بل في الملايين من الناس الذين يزورون هذه الأعجوبة، ويصورونها، ويعجبون بها كل يوم.
وقال: "ناطحات السحاب هي صوت للتفاؤل. فهي مبنية من قبل أشخاص يتمتعون بالرؤية والطموح، وتدعمها ثقافة تحتضن التقدم. لقد ألهم برج خليفة الملايين، وخلق فرص عمل لا حصر لها، وجلب السعادة للناس في جميع أنحاء العالم".