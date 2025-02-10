أنظمة رائدة تحمي برج خليفة..أسرار وتحديات هندسية

عندما افتتح برج خليفة أبوابه رسمياً للعالم في الرابع من يناير 2010، لم يكن أطول مبنى على وجه الأرض فحسب، بل كان إعلاناً جريئاً عن الطموح البشري.

بالنسبة لدبي، كان هذا المبنى الذي حطم الأرقام القياسية بمثابة جوهرة التاج في تحولها الاستثنائي، من ميناء صحراوي إلى مدينة عالمية مزدهرة في أقل من عقدين من الزمن.