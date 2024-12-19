أنشطة جديدة للأطفال خلال العطلة الشتوية بعيداً عن الشاشات

قالت "نونا نافوسي"، مدربة ومؤسسة شركة "نيو نور" للتدريب: "إن التخلص من السموم الرقمية يعد وسيلة رائعة للأطفال لتعلم مهارات أساسية مثل تأخير الإشباع والتعامل مع خيبة الأمل. لا يتعلق الأمر فقط بإبعاد شاشاتهم عنهم، بل يتعلق بمنحهم مساحة للتواصل مع أنفسهم وعائلاتهم والعالم من حولهم. بالإضافة إلى ذلك، إنها فرصة لتعليمهم أن الملل ليس بالأمر السيئ. إنه المكان الذي تبدأ فيه الإبداع وحل المشكلات في التطور حقًا".