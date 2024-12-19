أنشطة جديدة للأطفال خلال العطلة الشتوية بعيداً عن الشاشات
قد تكون العطلة الشتوية وقتًا جيدًا للآباء لتشجيع أطفالهم على التخلص من السموم الرقمية، وفقًا للخبراء. وبينما قال البعض إنها قد تعزز خيالهم، قال آخرون إنها قد تكون طريقة رائعة للتواصل مع عائلاتهم.
قالت "نونا نافوسي"، مدربة ومؤسسة شركة "نيو نور" للتدريب: "إن التخلص من السموم الرقمية يعد وسيلة رائعة للأطفال لتعلم مهارات أساسية مثل تأخير الإشباع والتعامل مع خيبة الأمل. لا يتعلق الأمر فقط بإبعاد شاشاتهم عنهم، بل يتعلق بمنحهم مساحة للتواصل مع أنفسهم وعائلاتهم والعالم من حولهم. بالإضافة إلى ذلك، إنها فرصة لتعليمهم أن الملل ليس بالأمر السيئ. إنه المكان الذي تبدأ فيه الإبداع وحل المشكلات في التطور حقًا".
وبدأت معظم المدارس في الإمارات العربية المتحدة عطلتها الشتوية في 16 ديسمبر، وستعود إلى المدرسة في يناير 2025. ووفقًا لسارة معماري - أخصائية نفسية للأطفال والمراهقين والعائلات - فهذا هو الوقت المثالي "لإعادة ضبط الروتين" والانخراط في أنشطة جديدة.
وأضافت: "خلال فترة الاستراحة، يمكنهم استكشاف الأنشطة التي تعزز الخيال والنشاط البدني، وتعزز الروابط الأسرية. ولا يعني التخلص من السموم القضاء على كل وقت الشاشة، بل إيجاد توازن يعطي الأولوية للتجارب الواقعية على التجارب الافتراضية".
كيفية البدء
قالت المعالجة "ماريسا بير" إنه من المهم أن يتأكد الآباء من أن إزالة السموم الرقمية كانت "تجربة ممتعة وتعاونية" بدلاً من الحظر الصارم. وقالت: "ابدأ بسؤالهم عما يرغبون في فعله بدلاً من اللعب على الشاشة". "ربما يرغبون في تجربة رياضة جديدة أو الرسم أو الحرف اليدوية أو حتى بناء حصن في غرفة المعيشة".
وقالت إنه من المهم وضع حدود واضحة مثل أوقات تناول الطعام الخالية من الأجهزة أو الأمسيات الخالية من التكنولوجيا. وأضافت: "يمكنك حتى جعل الأمر مثيرًا من خلال إقامة تحدٍ عائلي بدون شاشات مع مكافأة لكل من يلتزم به، وليس فقط الأطفال".
وقالت سارة إن الآباء العاملين سيحتاجون إلى دعم إضافي. وأضافت: "التواصل مع مقدمي الرعاية لتعزيز الخطة يمكن أن يساعد، وكذلك تقديم قائمة بالأنشطة المعتمدة مسبقًا والتي يمكن للأطفال الاختيار من بينها أثناء وجودهم في المنزل".
وأضافت نونا أن الاستراحة كانت وقتًا جيدًا لتعلم مهارات جديدة. "أحب أن أمنح أطفالي فرصًا للإبداع والعمل بأيديهم. حتى شيء مثل تدوين اليوميات أو ممارسات الامتنان يمكن أن يساعد في بناء المرونة العاطفية. ولا تنس ألعاب الطاولة أو الألغاز - فهي طريقة رائعة لتعليم الصبر والعمل الجماعي والاستراتيجية أثناء الضحك معًا.
أهمية كسر الشاشة
شاركت ماريسا حالة طالبة عملت معها لتسليط الضوء على أهمية قضاء وقت خالٍ من الشاشات. وقالت: "لقد شعرت بعدم الأمان الشديد لأنها كانت تقارن نفسها بالمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي وكانت تتجنب المواقف الاجتماعية لأنها اعتقدت أنها ليست "جيدة بما فيه الكفاية".
خلال إحدى الجلسات، اكتشفنا [اعتقادها] أن قيمتها الذاتية مرتبطة بالتحقق الخارجي، وبعد معالجة تلك المعتقدات، لم تقلل فقط من وقت شاشتها، بل بدأت أيضًا في احتضان الاتصالات والأنشطة الواقعية، وقالت إنها كانت المرة الأولى منذ سنوات تشعر فيها بالسعادة بكونها على طبيعتها.
وبحسب سارة، يجب على الآباء أن يبدأوا التحول من خلال "نمذجة العادات الصحية، مثل وضع الهواتف جانبًا أثناء الوجبات العائلية أو المحادثات المهمة"، لأن هذا سيشجع أطفالهم على "التفكير في الغرض من استخدامهم للأجهزة" ويساعدهم على الانخراط في سلوك أكثر هدفًا.