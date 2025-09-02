"أنس بوخش" ينجو من حريق مفاجئ بسيارته في دبي

شارك رجل الأعمال ومقدّم البودكاست الشهير أنس بوخش تفاصيل حادث اشتعال سيارته أثناء توقفها، عبر منشور في حسابه على إنستغرام. وأوضح أن الحادث وقع مباشرة بعد انتهائه من تسجيل حلقة جديدة لبودكاسته الشهير AB Talks.
وقال بوخش في منشوره: "كنا ننهي تصوير حلقة من AB Talks، وأثناء ختام الحديث مع الضيوف سمعت أحدهم يقول هناك سيارة تحترق. الأمر الغريب أنني شعرت قبل أن أرى بأنها سيارتي. توجهت بهدوء، وكانت فعلاً سيارتي."
أضاف بوخش أن ما شعر به حينها هو الامتنان لوجود مشكلة تقنية أخرت انتهاء التصوير:
"لو لم يحدث العطل الذي أخرنا، لكان من المحتمل أن نكون داخل السيارة عند وقوع الحريق. كم كنا محظوظين أنه حدث هناك وفي ذلك الوقت بالذات."
وأظهر الفيديو الذي نشره بوخش على إنستغرام ألسنة اللهب المرتفعة تخرج من مقدمة سيارته من نوع GLS Maybach، فيما حاول بعض المارة مكافحة النيران باستخدام مطفأة حريق بينما وقف هو مذهولًا أمام المشهد.
وأشار إلى أن عمالاً كانوا يعملون بجوار المكان سارعوا لمساعدته: "كان لديهم طفايات حريق، واحتجنا إلى أكثر من واحدة بالفعل."
بوخش وجّه شكره إلى شرطة دبي والدفاع المدني على سرعة استجابتهم وتعاملهم مع الموقف وإخماد الحريق، حيث أظهرت الصور احتراق محرك السيارة بالكامل.
وختم بوخش رسالته الموجهة إلى أكثر من 3 ملايين متابع:"رجاءً، تأكدوا مرتين من سلامة محركات سياراتكم. لا أعلم كيف اشتعلت سيارتي المتوقفة فجأة. لم أتوقع أن يحصل شيء كهذا أبدًا. ابقوا آمنين."
منذ نشره للمنشور مساء الاثنين، حصد أكثر من 72 ألف إعجاب و3,300 تعليق.
يُذكر أن أنس بوخش يعد من أوائل رواد الأعمال الذين استثمروا في قوة وسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة، حيث أسس وكالة متخصصة عام 2014، ثم أطلق بودكاست AB Talks عام 2018، والذي أصبح البرنامج الأول من نوعه في المنطقة، يضم أكثر من مليون متابع، واستضاف العديد من الشخصيات العالمية مثل بيل غيتس وكريس مارتن. ويهدف البرنامج إلى كشف الجوانب الإنسانية العميقة وغير المعروفة غالبًا للشخصيات المؤثرة.