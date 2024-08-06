أندية الإمارات تعزز صفوفها بصفقات مميزة للموسم الجديد

مع اقتراب انطلاقة الموسم الجديد لدوري"أدنوك للمحترفين" لكرة القدم في17 أغسطس الجاري والمشاركات الخارجية لأندية العين، والوصل، والشارقة، وشباب الأهلي، والنصر، تواصل الأندية تعزيز صفوفها بالمزيد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وخلال فترة القيد الصيفية، التي تستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل، نجح نادي الجزيرة في التعاقد مع لاعب الوسط المصري محمد النني قادما من أرسنال الانجليزي، فيما تعاقد شباب الأهلي مع سردار أزمون لاعب ليفركوزن الألماني، وتعاقد النصر مع المهاجم والهداف صاحب الأرقام القياسية علي مبخوت قادما من الجزيرة.

فقد ضم الجزيرة محمد النني، الذي سبق وأن لعب لكل من المقاولون العرب المصري ، وبازل السويسري ، وبشكتاش التركي ثم أرسنال الانجليزي.

كما جدد النادي عقد مدافعه خليفة الحمادي حتى 2029، و ضم محمد يوسف عتيق لمدة 4 سنوات.

أما الوصل بطل النسخة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين، فقد استطاع أن يضم كل من طحنون الزعابي قادما من الوحدة بصفقة انتقال حر، وكذلك ماجد سرور معارا من الشارقة، وجدد عقد لاعبه جيرونيمو بوبليتي لموسم إضافي.

وبالنسبة للنصر، بقيادة مدربه الهولندي الفريد شرودر، فقد ضم الهداف التاريخي للدوري الإماراتي على مبخوت في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى عدد من الصفقات أبرزها في فئة المقيمين الهواندي لوري فير، والبلجيكي عثمان بوسعيد، و كل من اللاعبين البرازيلي إيمانويل فيريرا، ومواطنه جونيور سيلفا، والهولندي مروان أزركان، والحارس الصربي ستيفان بيانوفيتش.

وفي شباب الأهلي نجح الفريق في ضم الإيراني سردار أزمون قادما من ليفركوزن بطل النسخة الماضية من الدوري الألماني ، إذ يتصدر اللاعب قائمة أغلى لاعبي الدوري الإماراتي بـ 8 ملايين يورو ، بجانب سفيان رحيمي لاعب العين وذلك بحسب موقع ترانسفيرماركت المتخصص في أرقام واحصائيات اللاعبين.

كما تعاقد شباب الأهلي مع الأرجنتيني جاستو نسواريز قادما من بني ياس بصفقة انتقال حر، وضم الغيني عمر كيتا قادما من نادي الإمارات، وتم قيده في فئة المقيمين.

أما العين بطل النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا فقد عزز صفوفه بعدد من الصفقات المهمة أبرزها المالي سيكو بابا قادما من البطائح لمدة 4 سنوات، وخالد بطي قادما من الوحدة، والباراجواياني ماتياس سيجوفيا، والمدافع البرازيلي مارلونسانتوس، مع استعادة خدمات اللاعب المغربي المهدي مبارك، عقب انتهاء إعاراته لنادي الرجاء، فيما تحدثت تقارير عن اقترابه من ضم البرازيلي خوان شليكمان.

وبالنسبة لنادي الشارقة فلم يعلن حتى الآن سوى عن ضم الصربي ديفيد بيتروفيتش، حيث تم قيده في فئة المقيمين، وكان قد أعلن من قبل عن رحيل الثلاثي سيبستيان تيجالي،وميراليم بيانيتش، وموسى ماريجا.

وعن نادي الوحدة فقد ضم كلا من البرتغالي بيرناندو فولها والنيجيري فاقور أوجيو، حيث تم قيدهم في قئة المقيمين، كما تعاقد أيضا مع كل من الصربي ساشا إيفكوفيتش قادما من بني ياس، والنيجيري فيليب أوتيلي.

وفيما يخص عجمان فقد كان أبرز الأندية التي بدأت صفقاتها مبكرا مع انتهاء الموسم الماضي، إذ ضم كل من التونسي فرج بن نجيمة، والمغربي محمد سبول، ومواطنه أيمن الحسوني والبرازيلي فيكتور هنريكي قادما من الظفرة، والكونجولي بيني موجبايا، وتعاقد مع حسن إبراهيم في فئة المقيمين.

ونجح خورفكان في ضم المغربي نور الدين، ومواطنه أيمن رشوق، والأرجنتيني برايان راميريز ، وماتيوس أوليفيرا، وجونثان فيريرا .

أما كلباء فضم كلا من الإيراني شهريار موجانلو، واليمني خالد الأصبحي في فئة المقيمين، كما تعاقد مع سلطان المنذري، وأحمد شحدة أبوناموس، وعبدالعزيز الكعبي.

وفي بني ياس فقد تم الإعلان عن التعاقد مع عدد من اللاعبين أبرزهم الأرجنتيني خوانباوزا، والصربي لأزار ماركوفيتش والكونجولي اسحاق تشيبانجو، والروماني أندريهبوركا.

وبالنسبة لكل من دبا الحصن والعروبة الصاعدين حديثا إلى دوري المحترفين، فقد أعادا ترتيب صفوفهما والتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين، اذ أعلن دبا الحصن عن ضم التونسي هيثم جويني، وجواو بيدرو، وفراس الخصيبي، وجيل هيرمي ماتوس، ودانيال سيمو، ودومينيك سوبيلا، ونيكسا فويانوفيتش، وأديبا اليميك، وسيسيإبراهيما، وينتس كومبو، والتونسي أسامة حدادي، وحسين عباس.

كما تعاقد أيضا مع الحارسين سهيل المطوع، وعادل الهاشمي، واللاعبين علي الظنحاني، وإسماعيل الزعابي، ومحمد باروت ،ووليد عمبر، وعبد الله خميس، وعلي الأنصاري، وفلاح وليد.

وتعاقد العروبة مع عدد من اللاعبين أبرزهم أحمد عيسى، وعبد الله أنور، ومحمد جلال، ومحمد اليماحي، والكاميرني ديفيد روي، ومواطنه جابريل كاك، والصربي سينيسا يولاسيتش ، وعيسى المازمي، والبرازيلي باولو ريكاردو، والجامبي بوباكار تراولي فيما مدد عقود كل من النيجري داميلاري صلاح الدين، ومواطنه يوسف أولاتونجي، وعلي حسن، ومحمد خلفان، وراشد سالم، وسالم سليمان، وعبد الله صنقور، وطلال خميس.