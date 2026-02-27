"أندريا برينسيبي" يروّض الرياح من قمة "عين دبي"

غوص من ارتفاع 250 متراً، وهبوط استغرق 58 ثانية، وست دورات متتالية.. هذا ما حققه متزلج بالأشرعة (Kitesurfer) جريء يبلغ من العمر 21 عاماً يوم الجمعة، عندما أطلق نفسه من قمة "عين دبي" – أطول عجلة مشاهدة في العالم.
من أجل هذا الإنجاز، قام نجم التزلج المظلي الإيطالي أندريا برينسيبي بتحويل طائرته الورقية (الكايت) إلى مظلة، وخطا من فوق المعلم الشهير في دبي عند الساعة 6:54 صباحاً بالتوقيت المحلي، ليهبط بسلاسة على مياه الخليج العربي.
وخلال هبوطه، نفذ برينسيبي ست دورات متتالية من مناورة "حول العالم"، وهو ما قد يكون رقماً قياسياً عالمياً أول لهذه المناورة المتقدمة في رياضة التزلج بالأشرعة. ويُعرف الإيطالي، الفائز مرتين بمسابقة "ريد بل كينج أوف ذا إير"، بأسلوبه المبتكر ودفع حدود التزلج بالأشرعة في الأجواء العالية.
تطلب التنفيذ التقني دقة متناهية وكان مختلفاً عن أي شيء شوهد سابقاً في عالم التزلج بالأشرعة. صعد برينسيبي إلى العجلة من مستوى الأرض، وأطلق طائرته الورقية من الكابينة السفلية بمساعدة طائرة بدون طيار (درون) ونظام تحرير سريع يدوي. ومع ارتفاع العجلة، كان يطير بطائرته الورقية بموازاتها، مصارعاً الرياح الخفيفة التي جعلت الطائرة بالكاد تبقى محلقة.
وقال برينسيبي: "في البداية عند القاع، كانت الرياح خفيفة جداً لدرجة أن طائرتي كانت بالكاد تطير". وببطء شديد، متراً بمتر، كان يوجه الطائرة للأعلى ويحافظ على استقرارها حتى وصل إلى القمة على ارتفاع 250 متراً فوق سطح الماء.
ووصف شعوره بعد إتمام القفزة بأنه لا يوصف، قائلاً: "عندما كنت في القمة والطائرة فوق رأسي واللوح جاهز، لم أصدق ذلك. قلت لنفسي: حسناً، حان الوقت، لا تفكر في الأمر، انطلق واهبط. لم أنظر حتى إلى الأسفل، بل نظرت فقط إلى المدينة المذهلة وحلقت نحو الماء. كانت الشمس حمراء أمامي، واستطعت رؤية المدينة بأكملها من الأعلى. ليس لدي كلمات تشرح هذا الشعور، إنه يفوق الوصف".
لقد عززت دبي مكانتها كوجهة أولى للمشاريع ذات التأثير العالي، حيث توفر معالمها الأيقونية مثل عين دبي، وبرج خليفة، وبرج العرب، ومتحف المستقبل لوحة فنية لا مثيل لها. وفي الشهر الماضي، قام رياضي آخر من "ريد بل" – وهو المشي على الحبال يان روز – بالمشي وحتى التعلق رأساً على عقب على حبل بطول 100 متر وارتفاع يزيد عن 700 قدم بين برجي "جميرا الإمارات".
جاءت فكرة القفز من "عين دبي" إليه قبل 18 شهراً، عندما رأى برينسيبي عجلة مشاهدة أصغر حجماً. وبمجرد وصوله إلى الإمارات ورؤيته لعين دبي، أدرك أنه وجد المكان المناسب. وقال إنه لم يكن يعرف كيف، لكنه كان يعلم أن الأمر يمكن تحقيقه هنا.
أشرف على العملية التي استغرقت 18 شهراً سيرجيو كانتاغالي، المدير الرياضي لمسابقة "ريد بل كينج أوف ذا إير" وخبير الرياضات اللوحية عالية الأداء لمدة 40 عاماً. وكانت خبرته في أنظمة السلامة والإنتاجات عالية المخاطر ضرورية، رغم أنه هو نفسه فوجئ بكيفية اكتمال الأمر بنجاح.
وقال كانتاغالي: "عليك أن تضع في اعتبارك أن هذه المعدات ليست مظلة هبوط (باراشوت)، فهي ليست مصممة للطيران. لكن أندريا يعرف حدوده أفضل من أي شخص آخر. وبالإضافة إلى خبرته، كانت عقليته حاضرة. لقد قضينا أياماً وليالي معاً لمحاولة إيجاد حل".
وفي بعض الأحيان، بدا أن المشروع قد لا يرى النور. فبعد ثلاثة أيام من الخطط الفاشلة والليالي بلا نوم – حيث كان الفريق يستيقظ في الساعة 3 صباحاً كل يوم – حدث الاختراق في اليوم الأخير.
وختم برينسيبي قائلاً: "عندما أريد القيام بشيء ما وأضعه حقاً في ذهني، لا أنتهي حتى أحققه. كان بإمكاني البقاء هنا لشهر آخر. لو لم يحدث ذلك اليوم، لحدث في النهاية؛ لم أكن لأغادر هذه المدينة أبداً حتى أقفز. الآن أشعر وكأن حملاً ثقيلاً قد أزيح عن كاهلي".