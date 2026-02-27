"أندريا برينسيبي" يروّض الرياح من قمة "عين دبي"

ووصف شعوره بعد إتمام القفزة بأنه لا يوصف، قائلاً: "عندما كنت في القمة والطائرة فوق رأسي واللوح جاهز، لم أصدق ذلك. قلت لنفسي: حسناً، حان الوقت، لا تفكر في الأمر، انطلق واهبط. لم أنظر حتى إلى الأسفل، بل نظرت فقط إلى المدينة المذهلة وحلقت نحو الماء. كانت الشمس حمراء أمامي، واستطعت رؤية المدينة بأكملها من الأعلى. ليس لدي كلمات تشرح هذا الشعور، إنه يفوق الوصف".