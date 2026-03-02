"أنت بأمان.. أنا معك".. رسائل الحب والطمأنينة تهزم خوف أطفال الإمارات في ليلة الانفجارات

مساء السبت، واجهت مريم محمد مهمة صعبة في تهدئة ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات بعد يوم من الانفجارات الصاخبة حيث اعترضت الإمارات صواريخ إيرانية. “كانت عيناها تفيضان بالدموع عندما سألتني ‘هل سنموت؟’ بينما كنت أحتضنها،” قالت. “لقد قضيت اليوم بأكمله أتصفح وأتحدث مع أصدقائي عن الحرب. لم أكن أدرك مدى خوفها ومدى تأثير ذلك عليها.”

لم تكن مريم وحدها. اضطر العديد من الآباء في جميع أنحاء الإمارات إلى إجراء محادثات صعبة مع أطفالهم حول مواضيع حساسة مثل الموت. بكى العديد من الأطفال خوفًا بينما حاول آخرون معالجة مشاعر كبيرة. شهد السكان في جميع أنحاء البلاد اعتراضات صاروخية وسقوط حطام مع تصاعد التوترات الإقليمية بسبب الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. ومع ذلك، قالت مريم إنه كان من الصعب شرح هذه المواضيع المعقدة للأطفال.

“استخدموا لغة صادقة وبسيطة ومناسبة لأعمارهم،” قال الدكتور سلمان كريم، أخصائي الطب النفسي في عيادة أستر، أبراج بحيرات الجميرا (JLT) وديسكفري جاردنز. “يحتاج الطفل الصغير إلى معرفة أن بعض الأشياء حدثت في مكان قريب، وأن الحكومة وأنظمة السلامة تعمل على حماية الجميع، وأن الجميع معًا وبأمان.”

في منشور تم تداوله على قنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي، طلبت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة (ECA) من الآباء طمأنة أطفالهم بأنهم بأمان. “قد لا يفهم الأطفال تمامًا ما يحدث حولهم، لكنهم يمكن أن يشعروا بالتوتر،” أشارت الهيئة. “استمعوا إلى الأسئلة، اعترفوا بمشاعرهم وقدموا تفسيرات بسيطة ومناسبة لأعمارهم.”

المراهقون

الأطفال الأكبر سنًا يتعاملون مع الوضع بشكل مختلف. قالت الأم، أم عبد الله، إنها واجهت تحديات مماثلة عند التحدث مع ولديها المراهقين البالغين من العمر 13 و 15 عامًا. “إنهم في مجموعات واتساب مع زملائهم في الفصل وقد رأوا صورًا ومقاطع فيديو مزعومة لصواريخ يتم اعتراضها،” قالت. “لقد اعترفوا بأنهم كانوا قلقين بشأن ما إذا كنا سنقع في الحرب.”

قال الدكتور سلمان إنه من المهم الجلوس مع الأطفال وسؤالهم عما رأوه أو سمعوه. “صحح أي شيء مخيف ربما أساءوا فهمه،” كما قال. “من المهم الحد من تعرضهم لمقاطع الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي لأنها قد تكون مخيفة خاصة من مصادر غير موثوقة. كما يجب إخبارهم بوجود سلطات مسؤولة تتولى الأمر لجعلهم يشعرون بالأمان مرة أخرى.”

كما نصحت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة (ECA) الآباء بالاعتماد على المصادر الرسمية فقط لحماية شعور الأطفال بالأمان. “الرسالة التي يحتاج طفلك لسماعها هي: أنت بأمان. أنا هنا معك. سأعتني بك،” جاء في المنشور.