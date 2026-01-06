"أنت البركة".. كلمات من القلب من محمد بن زايد لأخيه محمد بن راشد تجتاح المنصات

كلما التقى قادة دولة الإمارات العربية المتحدة، تكون اللحظات مفعمة بالدفء والصدق. وقد انتشر مؤخراً بشكل واسع فيديو عفوي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهو يتحدث مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

المقطع، الذي تم تصويره خلال اجتماع في 4 يناير بمناسبة الذكرى العشرين لتولي صاحب السموالشيخ محمد بن راشد رئاسة الوزراء، أظهر نقاشاً مريحاً ومستفيضاً حول الأفكار التي صاغت النمو المتسارع للبلاد.

في المقطع، أقر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بالدور الحاسم لفريقه قائلاً: "مجلس الوزراء، منصور وعبد الله وسيف.. هؤلاء هم من يحملونني".

ورداً على ذلك، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد: "أنا عندي نظرية ثانية يا أبو راشد.. نظريتي أن العرب يبحثون عن قائد يتبعونه.. الله يطول في عمرك، أنت بركة هذه الفترة التي تطورت فيها الإمارات بهذا الشكل".

وبمناداته لحاكم دبي بلقب "أبو راشد" بكل مودة، قال صاحب السمو رئيس الدولة: "أبو راشد.. أنت من قدت كل هؤلاء الإخوة في هذا الاتجاه وصححت كل المعادلات.. التي كانت خطأ صححتها، والتي كانت صحيحة مضيت بها معك للأمام".

تعكس كلمات صاحب السمو رئيس الدولة عقدين من الشراكة والتفاني المشترك من أجل تقدم البلاد. وتبرز تعليقاته العمل الجماعي في قيادة الإمارات ودور صاحب السمو الشيخ محمد المحوري في توجيه الأمة خلال مراحل النمو والتغيير الكبرى.