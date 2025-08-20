أنا المسؤول": حاكم الشارقة يسدد القروض ويمنح فرص عمل للمتعثرين

عندما اتصلت مواطنة من الشارقة ببرنامج إذاعي وطرحت مشكلة، حصلت على رد وتطمينات من صاحب السمو حاكم الإمارة نفسه.

في اتصال هاتفي ببرنامج إعلامي، أثارت المرأة قضية عدم دفع بعض الآباء للمستحقات المالية. وقالت باللغة العربية: "هناك مشكلة أود طرحها تتعلق بتنظيم التعامل مع المتعثرين في الديون. وبينما نحترم هذه القاعدة، فإن المشكلة تكمن في أن بعض الآباء المنفصلين استخدموها كذريعة لتجنب دفع نفقات أطفالهم".

دعم مباشر من حاكم الشارقة

ردًا على تعليقات المرأة، قال صاحب السمو حاكم الشارقة وعضو المجلس الأعلى، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، إنه سيتولى المسؤولية شخصيًا عندما يواجه الناس صعوبات.

وأضاف: "هناك شيء يسمى القاعدة، وهناك شيء يسمى روح القاعدة. على سبيل المثال، هناك حالات تُعرض على محامٍ حيث يُطلب من الأب دفع نفقات معينة. وتفرض المحكمة الدفع، وأحيانًا بمشاركة الشرطة. ولكن ماذا لو لم يكن الأب يملك المال حقًا أو لم يعد يعمل؟ في مثل هذه الحالات، يمكن للأب أن يطلب من المحكمة منحه الوقت للتحقق مما إذا كان لديه القدرة على الدفع من دخله. إذا تبين أنه لا يستطيع تغطية النفقات حقًا، فأنا أتحمل المسؤولية عن ضمان سداد المبلغ".

على مر السنين، شارك صاحب السمو حاكم الشارقة بنشاط في تسهيل حياة المقيمين في الإمارة. وبصفته مستمعًا دائمًا لبرنامج "الخط المباشر" الإذاعي في الشارقة، فقد تدخل مرارًا لحل المشاكل التي يواجهها المواطنون والمقيمون.

مبادرات إنسانية

من بين هذه الحالات، كانت هناك قصة مقيمة قالت إنها لا تستطيع تحمل تكاليف تسجيل ابنها من ذوي الإعاقة في المدرسة لأنها لا تملك وظيفة وليس لديها من يدعمها. وعلى الفور، اتصل سموه بالبرنامج وتكفل بجميع التكاليف المتعلقة بتعليم وعلاج الصبي.

وفي عام 2021، أوقف بنكًا عن مزايدة على منزل مواطن بسبب عدم قدرته على سداد قرضه السكني. وفي حالة أخرى، ساعد امرأة في الحصول على وظيفة.