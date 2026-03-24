"أناقة وسرعة".. كأس دبي العالمي 2026 يجمع نخبة العالم في مضمار واحد

هدير الحوافر، استعراض لأحدث صيحات الموضة، صخب الضيافة ذات المستوى العالمي، ووزن 30.5 مليون دولار على المحك: يعود كأس دبي العالمي في نهاية هذا الأسبوع في نسخته الثلاثين التاريخية، واعداً بمشهد تتصادم فيه الرياضة والأناقة والبرستيج العالمي.
هذا السبت، سيهبط أفضل الخيول والفرسان والمدربين في العالم على مضمار ميدان، تماماً كما فعلوا منذ تنظيم السباق لأول مرة في عام 1996.
يصادف هذا العام الدورة الثلاثين لكأس دبي العالمي. ومن المقرر أن يعود حامل اللقب "هيت شو" (Hit Show) للمشاركة في السباق الرئيسي الذي تبلغ جائزته 12 مليون دولار، مما يؤكد قدرة الحدث المستمرة على جذب وتتويج المتنافسين الدوليين من الطراز العالمي.
لكن كأس دبي العالمي لم يقتصر يوماً على ما يحدث في المضمار فقط؛ فمن الموضة الراقية إلى المطاعم العالمية والطاقة الاجتماعية النابضة بالحياة، يتكشف اليوم كاحتفال واسع النطاق.
ستقام نسخة 2026 يوم السبت 28 مارس في مضمار ميدان للسباق في دبي.
يتم تقديم إجمالي 30.5 مليون دولار عبر تسعة سباقات نخبوية، بما في ذلك شوط كأس دبي العالمي البالغ قيمته 12 مليون دولار، برعاية طيران الإمارات.
لا. بعيداً عن السباقات، يُعد كأس دبي العالمي احتفالاً كاملاً بالموضة والضيافة والأجواء الاجتماعية، حيث يقدم يوماً يمزج بين التميز الرياضي والبريق وتجارب الطعام والترفيه.
تُعد مسابقة "ستاي ل ستيكس" (Style Stakes)، المقدمة من إعمار، جزءاً مركزياً من تجربة يوم السباق وتقام في منطقة "أبرون فيوز" (Apron Views). تحتفي المسابقة بالأناقة والتفرد، وتضم فئات تشمل: السيدة الأكثر أناقة، الرجل الأكثر أناقة، الثنائي الأكثر أناقة، أفضل زي تقليدي، وأفضل قبعة.
وتشمل الجوائز أميال "سكاي واردز" من طيران الإمارات، وتجارب قيادة من شركة الطاير للسيارات، وقسائم أزياء فاخرة، وبطاقات هدايا حصرية من إعمار، بما في ذلك 15,000 دولار لصاحبة المركز الأول في فئة السيدة الأكثر أناقة.
تضم لجنة التحكيم الممثلة مهيرة عبد العزيز، ومنسقة الأزياء سارة سيلسبري، ومصممة القبعات إيفلين مكديرموت، ورئيس قسم الضيافة في مجموعة إعمار للضيافة نيكولاس بيلاتون. المسابقة مفتوحة لجميع حاملي التذاكر، باستثناء تذاكر الدخول العام.
هي القرية الاجتماعية النابضة بالحياة في الحدث وموقع ساحة مسابقة الأناقة. تتميز بالموسيقى الحية، ومنسقي الأغاني (DJs)، والترفيه الجوال، وأكشاك الطعام من العلامات المحلية المفضلة. سعر التذكرة 450 درهماً.
يقدم كأس دبي العالمي مجموعة واسعة من خيارات الضيافة، من المطاعم الفاخرة الراقية إلى وجبات "البرنش" الاجتماعية النابضة بالحياة والأجنحة الخاصة الحصرية.
لاونج حلقة العرض (Parade Ring Lounge) بواسطة مدينة جميرا:
إطلالات من الصف الأمامي على حلقة العرض والمضمار.
تراس خارجي يطل على الحدث.
السعر: 8,000 درهم للشخص الواحد (بحد أدنى ضيفين).
مطعم سيلكس (Silks Restaurant) بواسطة The MAINE (الطابق 4):
إطلالات على خط النهاية ومضمار السباق.
تجربة طعام راقية.
السعر: 6,500 درهم للشخص الواحد (بحد أدنى ضيفين).
إطلالة البادوك (Paddock View) بواسطة فندق ميدان (الطابق 5):
إطلالات على خط النهاية وحلقة العرض.
السعر: 5,000 درهم للشخص الواحد (بحد أدنى ضيفين).
نعم. توفر الأجنحة الخاصة مساحة حصرية كاملة الخدمات مع إطلالات بانورامية على المضمار، وهي مثالية لاستضافة العملاء أو العائلة والأصدقاء في خصوصية تامة. تبدأ الباقات من 5,750 درهماً للشخص الواحد.
نعم. توفر منطقة "ذا غاليري" (The Gallery) بواسطة BeMorethan إطلالات مميزة على خط النهاية، وترفيهاً حياً، وتجارب طعام متنوعة، بما في ذلك مناطق مخصصة للأطفال. سعر التذكرة 1,400 درهم.
افتتاح المواقف: 12:00 ظهراً.
فتح البوابات وبدء الضيافة: 1:30 ظهراً.
السباق الأول: 3:45 عصراً.
فقرة تحية الإمارات: 7:15 مساءً.
سباق كأس دبي العالمي الرئيسي: 8:45 مساءً.