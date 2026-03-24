"أناقة وسرعة".. كأس دبي العالمي 2026 يجمع نخبة العالم في مضمار واحد

هدير الحوافر، استعراض لأحدث صيحات الموضة، صخب الضيافة ذات المستوى العالمي، ووزن 30.5 مليون دولار على المحك: يعود كأس دبي العالمي في نهاية هذا الأسبوع في نسخته الثلاثين التاريخية، واعداً بمشهد تتصادم فيه الرياضة والأناقة والبرستيج العالمي.

هذا السبت، سيهبط أفضل الخيول والفرسان والمدربين في العالم على مضمار ميدان، تماماً كما فعلوا منذ تنظيم السباق لأول مرة في عام 1996.

يصادف هذا العام الدورة الثلاثين لكأس دبي العالمي. ومن المقرر أن يعود حامل اللقب "هيت شو" (Hit Show) للمشاركة في السباق الرئيسي الذي تبلغ جائزته 12 مليون دولار، مما يؤكد قدرة الحدث المستمرة على جذب وتتويج المتنافسين الدوليين من الطراز العالمي.

لكن كأس دبي العالمي لم يقتصر يوماً على ما يحدث في المضمار فقط؛ فمن الموضة الراقية إلى المطاعم العالمية والطاقة الاجتماعية النابضة بالحياة، يتكشف اليوم كاحتفال واسع النطاق.

متى وأين يقام كأس دبي العالمي؟

ستقام نسخة 2026 يوم السبت 28 مارس في مضمار ميدان للسباق في دبي.

ما هو حجم الجوائز المالية؟

يتم تقديم إجمالي 30.5 مليون دولار عبر تسعة سباقات نخبوية، بما في ذلك شوط كأس دبي العالمي البالغ قيمته 12 مليون دولار، برعاية طيران الإمارات.

