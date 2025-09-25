أم من الإمارات في مهمة إنسانية: طبيبة تقود سفينة تحمل المساعدات إلى غزة وتصمد أمام التحديات

يعد أسطول "الصمود العالمي" أحد أكبر القوافل البحرية المدنية في التاريخ، إذ يضم أكثر من 50 سفينة بأحجام مختلفة تحمل آلاف الأشخاص من 47 دولة على الأقل. وقد أبحرت د. زهيرة سومر، وهي أم لثلاثة أطفال ومقيمة في الإمارات، من تونس يوم الأحد 14 سبتمبر، إلى جانب مئات المشاركين بهدف إيصال المساعدات إلى غزة.
تقول زهيرة: "تعرضنا للهجوم عدة مرات، واستُهدفت 11 سفينة بأجهزة مختلفة وطائرات مسيّرة. بعض السفن استُهدفت بطائرات الكبريت، ما أحدث رائحة غريبة وخطيرة. بعضها أصيب في الصواري. الحمد لله، لم تتعرض أي سفينة لأضرار جسيمة، ولم يصب أحد."
أضافت أن المجموعة تحاول إصلاح الأضرار والصمود في مهمتها للوصول إلى غزة، وهم الآن على بعد 600 ميل بحري عن المدينة، يهدفون إلى إيصال المساعدات لأهل غزة.
وقالت الناشطة الجنوب أفريقية الكندية إنها شعرت "بدعوة عميقة" للانضمام إلى الأسطول، حتى أنها أعدت وصيتها قبل الانطلاق، ووصفت القرار بأنه من أصعب خيارات حياتها. وأضافت: "تمت دعوتي للمشاركة لأنني ناشطة في حقوق الإنسان منذ سنوات، في البداية ترددت بسبب مسؤولياتي تجاه الأسرة والأطفال." وهي أم لثلاثة أبناء تتراوح أعمارهم بين 7 و 21 عاماً.
وأردفت: "جلست أفكر بعمق وشعرت أن هذه دعوة من الله، أكبر مني، هدفها صنع فرق حقيقي. وصلنا إلى نقطة لم يعد فيها ما نقوم به يكفي لإيقاف الإبادة الجماعية."
يتكون أسطول "الصمود العالمي" من أكثر من 50 سفينة من مختلف الأحجام، أبحرت من موانئ حول العالم وستتجمع في غزة. من بين المشاركين السويدية غريتا ثونبرغ، والسياسية الفرنسية إيما فورو، والممثلة الأمريكية سوزان ساراندون وغيرهم. بعض المشاركين اعتقلتهم إسرائيل أو احتجزتهم لمحاولتهم كسر حصار غزة في حملات سابقة هذا العام. في عام 2010 قتل الجيش الإسرائيلي عشرة نشطاء بعد اقتحام أسطول مشابه.
قالت زهيرة إنها تعيش مشاعر مختلطة لحظياً: "أنا لست خائفة الآن، لكن الأمور تزداد صعوبة سريعاً"، وتحدثت عن مواجهات مع الطقس السيئ مرات عدة، وتوقعت أن يزداد سوء الأحوال قريباً. وأضافت: "رأينا طائرات مسيرة ونعلم أننا مراقبون، ونعرف أن هناك احتمالاً لهجمات أخرى. نخشى على حياتنا لكننا نشعر بالحافز والقوة."
طوال عشر سنوات، عملت زهيرة مستشارة في القطاع العام، وقدمت نصائح للحكومات بشأن سياسات اللاجئين ومكافحة الفقر. كما أنها أستاذة جامعية تدرّس الأخلاقيات وإدارة التغيير في جامعات مختلفة بالإمارات.
بعد سبع سنوات ونصف في كندا، انتقلت مؤخراً إلى الشارقة وتقسم وقتها بين الإمارات وكندا.
أسابيع من التدريب
أوضحت زهيرة أن الطاقم خضع لتدريبات مكثفة استمرت لأسابيع: "تلقينا تدريبات قانونية وإعلامية وأمنية وسلامة. كما رتّبنا أوضاعنا القانونية، مثل إعداد الوصية، وإجراء نقاشات صعبة مع العائلة حول السيناريوهات المحتملة: الموت أو السجن الطويل أو الإبلاغ عن الطوارئ. كثير من التحضيرات كانت نفسية ووجدانية."
وأشارت إلى أن الجنسيات موزعة على السفن لأسباب أمنية، ولكل مشارك حد أقصى 10 كغ من الأغراض. قالت: "الجميع لديه مجموعتان أو ثلاث من الملابس يقوم بغسلها بماء البحر ويعلقها كي تجف على السفينة."
وأضافت: "لدينا مياه وطعام على متن السفينة لكن الموارد محدودة وعلينا تقنينها لأننا لا نعرف مدة بقائنا في البحر."
إذا سارت الأمور حسب الخطة، من المتوقع وصول الأسطول إلى غزة خلال أيام قليلة. تقول: "نسافر كأسطول واحد، وعندما تظهر مشكلة نتعامل معها جماعياً. نتوقع هبوب عاصفة قريباً قد تؤخر الرحلة."
مديرة القارب
بصفتها مديرة القارب، وصفت زهيرة التجربة بأنها مليئة بالتعلم والتحديات. قالت: "أعمل عن كثب مع القبطان وأعتني بالسفينة. يجب أن أضمن سلامة الجميع واستعدادهم. أضع برنامجاً يومياً لتوزيع المهام، وأبدأ الصباح بإحاطة للفريق حول أخبار الأسطول."
وأضافت أنها تجري تدريبات سلامة يومية استعداداً لكل السيناريوهات المحتملة: "الاعتراض احتمال واقعي جداً، ودوري كمديرة القارب هو إعداد الفريق ليعرف كيف يتصرف عند أي حادث، وهدفي أن أعدهم نفسياً كل يوم حتى نكون في كامل الاستعداد الذهني عند الطوارئ."