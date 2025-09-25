أم من الإمارات في مهمة إنسانية: طبيبة تقود سفينة تحمل المساعدات إلى غزة وتصمد أمام التحديات

يعد أسطول "الصمود العالمي" أحد أكبر القوافل البحرية المدنية في التاريخ، إذ يضم أكثر من 50 سفينة بأحجام مختلفة تحمل آلاف الأشخاص من 47 دولة على الأقل. وقد أبحرت د. زهيرة سومر، وهي أم لثلاثة أطفال ومقيمة في الإمارات، من تونس يوم الأحد 14 سبتمبر، إلى جانب مئات المشاركين بهدف إيصال المساعدات إلى غزة.

تقول زهيرة: "تعرضنا للهجوم عدة مرات، واستُهدفت 11 سفينة بأجهزة مختلفة وطائرات مسيّرة. بعض السفن استُهدفت بطائرات الكبريت، ما أحدث رائحة غريبة وخطيرة. بعضها أصيب في الصواري. الحمد لله، لم تتعرض أي سفينة لأضرار جسيمة، ولم يصب أحد."

أضافت أن المجموعة تحاول إصلاح الأضرار والصمود في مهمتها للوصول إلى غزة، وهم الآن على بعد 600 ميل بحري عن المدينة، يهدفون إلى إيصال المساعدات لأهل غزة.