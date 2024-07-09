أم فرنسية من دبي تنقذ 5 أشخاص بعد وفاة ابنها

وأصبحت الأم سفيرة نشطة لبرنامج "حياة الإماراتي"، وشددت على أن هناك العديد من الأمراض في مراحلها النهائية ولا يوجد علاج آخر غير زراعة الأعضاء.

"إن مشاركة قصة فيجو تعطي الأمل للعائلات المانحة والمرضى المستقبليين على قائمة الانتظار. لقد ترك لي فيجو مهمة لأقوم بها. أنا في سلام وليس لدي أي ندم الآن. وقالت إن قصته مصدر إلهام لإنقاذ الأرواح".