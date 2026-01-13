أم "ضحايا ليوا" الأربعة تبدأ رحلة التعافي المريرة

قالت إحدى أفراد العائلة إن أمًا فقدت أبناءها الأربعة في حادث سيارة وقع في 3 يناير في أبوظبي تتعافى ببطء. عادت "ر.ر"، التي كانت في السيارة مع زوجها وابنتها وأبنائها الأربعة وخادمة في ذلك الوقت، إلى المنزل من المستشفى وتحاول التأقلم مع الخسارة المأساوية.

قالت القريبة: "لم تستطع البكاء في الأيام القليلة الأولى، وهو ما كان مقلقًا جدًا لنا جميعًا". وأضافت: "يوم الاثنين، عندما ذهبت لزيارتها، كان ابن عم هناك أيضًا. بدا مشابهًا لأحد أبنائها. عانقته وبكت كثيرًا. أعتقد أن ذلك ساعدها على أن تتمكن أخيرًا من البكاء."

قالت القريبة إنها و"ر.ر". دخلتا بعد ذلك إلى غرفة حيث بكت الأم وتحدثت لفترة طويلة. قالت: "كانت تحاول أن تظل قوية من أجل زوجها وعائلتها". وأضافت: "شجعتها على مشاركة مشاعرها وكان ذلك بمثابة راحة لها. أخبرتها أن العديد من الأمهات حول العالم بكين من أجلها ومعها. إنها مجرد بداية عملية الشفاء. سيكون طريقًا طويلاً لها لتتقبل ما حدث وتستمر في الحياة."

في 3 يناير، تحطمت السيارة التي كانوا يستقلونها، وتوفي ثلاثة أولاد تتراوح أعمارهم بين 14 و 5 سنوات، بالإضافة إلى الخادمة، في مكان الحادث. توفي الابن الرابع في اليوم التالي في المستشفى. أقيمت جنازة الأولاد الأسبوع الماضي وحضرها المئات.

كانت العائلة عائدة من رحلة إلى ليوا، والتي قال والد الأولاد لـ الخليج تايمز إنها كانت خطة في اللحظة الأخيرة. علمت R.R بوفاة أبنائها يوم الجنازة وتمكنت من رؤيتهم لآخر مرة. طلب الأب، الذي كان أيضًا في المستشفى، الخروج وحضر الجنازة على كرسي متحرك.

إخبار ابنتها

أصيبت"ر.ر" بجروح خطيرة في الحادث وخضعت لعدة عمليات جراحية. خرجت من المستشفى يوم الأربعاء. حتى ذلك الحين، لم تكن ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات على علم بوفاة جميع إخوتها. قيل لها إنهم ما زالوا في المستشفى.

"بعد خروجها من المستشفى، طلبت ر.ر من عائلتها إخبار ابنتها بوفاة إخوتها،" قالت القريبة. "أخذها عم الفتاة وأخبرها بالحقيقة. لاحقًا، ذهبت الأم والأب والابنة إلى القبر ليروا مكان دفن الأولاد. قالوا إن الفتاة بكت كثيرًا."

حالة مستقرة

وفقًا للقريبة، أصبحت صحة الأم الجسدية مستقرة الآن. قالت: "تستطيع المشي". "لديها جبيرة على يدها. لقد خف كثيرًا التورم في وجهها والاحمرار في عينيها، اللذان كانا واضحين جدًا بعد الحادث."

تقيم العائلة الآن في منزل أحد الأقارب وتخطط للسفر إلى الهند قريبًا. قالت: "نصحتها بتغيير بطاقة SIM الخاصة بها لأن الناس يستمرون في الاتصال بها وإرسال الرسائل إليها". "تحتاج العائلة إلى الخصوصية والمساحة للحزن. لا يزورهم أحد منا دون التحقق أولاً. آمل أن يدعو الناس لهم ويحترموا حاجتهم للخصوصية."