أم القيوين تعلن موعد انطلاق موسم المخيمات الشتوية المؤقتة

يجب أن يكون الغرض من المخيم للاستخدام الشخصي والمؤقت فقط من قبل مقدم الطلب للحصول على تصريح.

يجب أن يقدم الطلب من قبل مواطني أم القيوين فقط.

ويحظر على حامل التصريح تأجير المكان أو استخدامه لأية أنشطة تجارية أو أغراض أخرى غير المنصوص عليها في التصريح.

يجب الالتزام بحدود المنطقة المحددة المذكورة في تصريح المخيم، والتأكد من نظافة الموقع، والامتثال لمتطلبات السلامة والحماية الخاصة بالدفاع المدني طوال فترة الإقامة.

يجب دفع الرسوم ووديعة التأمين خلال 3 أيام من تاريخ الموافقة على الطلب، وإلا سيتم إلغاء طلب الترخيص.

الالتزام بالقوانين والأنظمة إلزامي.

يُمنع القيادة بتهور أو الانجراف "الدرفت" في مناطق التخييم لضمان سلامة الأشخاص وحماية الممتلكات.

يُمنع استخدام الأضواء الكاشفة ومكبرات الصوت والطائرات بدون طيار لتجنب إزعاج الآخرين.