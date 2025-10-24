أم القيوين تعلن موعد انطلاق موسم المخيمات الشتوية المؤقتة

في ظل انخفاض درجات الحرارة، يستعد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة للخروج أكثر وقضاء مزيد من الوقت في الهواء الطلق وبين أحضان الطبيعة.
يُعد التخييم من الطرق الشائعة للاستمتاع بالطبيعة، وقد بدأت إمارة أم القيوين، استعداداً لموسم الشتاء، في إنشاء مخيمات شتوية مؤقتة لجميع الراغبين في قضاء موسم شتوي مميز.
تفاصيل رئيسية حول المخيمات المؤقتة التي تنشئها بلدية أم القيوين:
مدة حجز المخيم الشتوي
من شروط تأجير المخيمات الشتوية في أم القيوين أن لا تزيد المدة عن 6 أشهر ولا تقل عن 3 أشهر.
موعد موسم المخيم الشتوي
يبدأ الموسم في 3 نوفمبر 2025.
موقع المخيمات
مناطق التخييم الشتوية المتاحة للإيجار من بلدية أم القيوين هي:
منطقة الأقرن
منطقة الثنية
قواعد الإيجار
يجب أن يكون الغرض من المخيم للاستخدام الشخصي والمؤقت فقط من قبل مقدم الطلب للحصول على تصريح.
يجب أن يقدم الطلب من قبل مواطني أم القيوين فقط.
ويحظر على حامل التصريح تأجير المكان أو استخدامه لأية أنشطة تجارية أو أغراض أخرى غير المنصوص عليها في التصريح.
يجب الالتزام بحدود المنطقة المحددة المذكورة في تصريح المخيم، والتأكد من نظافة الموقع، والامتثال لمتطلبات السلامة والحماية الخاصة بالدفاع المدني طوال فترة الإقامة.
يجب دفع الرسوم ووديعة التأمين خلال 3 أيام من تاريخ الموافقة على الطلب، وإلا سيتم إلغاء طلب الترخيص.
الالتزام بالقوانين والأنظمة إلزامي.
يُمنع القيادة بتهور أو الانجراف "الدرفت" في مناطق التخييم لضمان سلامة الأشخاص وحماية الممتلكات.
يُمنع استخدام الأضواء الكاشفة ومكبرات الصوت والطائرات بدون طيار لتجنب إزعاج الآخرين.
سيتم إلغاء الترخيص في حال مخالفة حامله للشروط والمتطلبات المذكورة، بالإضافة إلى العقوبات المحتملة ومصادرة مبلغ التأمين لصالح البلدية.