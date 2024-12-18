أم القيوين تستعد لاستقبال أول مدرسة حكومية منذ 2007

قال وزير التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، إن مجمع زايد التعليمي سيكون له فرع في أم القيوين اعتباراً من العام الدراسي 2026-2027، وتشمل فروع المجمع الحالية ثلاثة فروع في دبي، وثلاثة فروع في الفجيرة، وفرعين في رأس الخيمة، وفرعين في الشارقة، وفرع واحد في عجمان.