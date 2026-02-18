أم القيوين..حملات تفتيشية مكثفة لضمان سلامة الغذاء والزيوت في رمضان

مع بداية الشهر الفضيل، تكثف أم القيوين حملات التفتيش في جميع أنحاء الإمارة لضمان صحة وسلامة سكانها.

ستقوم بلدية الإمارة' بمراقبة سلامة الأغذية، مع ضمان تنفيذ العمليات بما يتوافق مع متطلبات ومعايير السلامة.

يشمل ذلك الإشراف على عمليات النقل والتخزين والإعداد والطهي، بالإضافة إلى جودة وصلاحية المواد المستخدمة، وطرق العرض والتداول.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

بما أن الأطعمة المقلية تستهلك على نطاق واسع خلال شهر رمضان، ستركز الإدارة على جودة الزيوت المستخدمة للقلي والتحقق من المواقع التي يتم فيها تخزين وإعداد الطعام.

فيما يتعلق بالأطعمة المعروضة على جانب الطريق، ستضمن السلطة تغطية الأطعمة بشكل صحيح، والتزام العمال بمعايير النظافة الشخصية، وارتداء القفازات وأغطية الرأس، وحيازتهم لبطاقات صحية مهنية سارية المفعول.

كشفت السلطة أن الاستعدادات للشهر الفضيل بدأت في أوائل يناير من خلال تنظيم دورات تدريبية لموظفي إدارة التفتيش الغذائي لمعالجة المخالفات التي تؤثر على الصحة العامة.

تضمنت هذه الجلسات شرح شروط تقديم الطعام في المناطق المفتوحة والعروض الخارجية، وتسليط الضوء على المخالفات الأكثر شيوعًا التي لوحظت خلال شهر رمضان، وإجراء تمارين نظرية لتقييم فهم المفتشين’ لمتطلبات العرض الخارجي.

تم حث الجمهور على الإبلاغ عن أي مشاكل أو استفسارات إلى إدارة الرقابة الغذائية عن طريق الاتصال بمركز الاتصال الخاص بهم على الرقم 800898.