"أم الإمارات 50:50" رؤية جديدة ترتقي بدور المرأة الإماراتية محلياً وعالمياً

بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق مبادرة استراتيجية جديدة بعنوان "رؤية أم الإمارات 50:50"، تحت إشراف "الاتحاد النسائي العام"
وتمتد المبادرة حتى عام 2075، لتشكل خريطة طريق طويلة المدى تهدف إلى تعزيز دور المرأة الإماراتية وتوسيع مجالات تأثيرها على الصعيدين المحلي والعالمي.
وقد حددت حكومة الإمارات العربية المتحدة محاور وأهدافًا رئيسية للمبادرة، تضمن أن تصبح المرأة الإماراتية نموذجًا ملهمًا للعالم.
الركائز الأساسية:
الأسرة والهوية
الحوكمة والأطر الاستراتيجية
الشراكات الدولية للتنمية
الأهداف الرئيسية للمبادرة:
تعزيز مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في مجال تحسين جودة حياة المرأة.
تكريس الإمارات كنموذج دولي في مجال تمكين المرأة بمختلف القطاعات المستقبلية.
الارتقاء بقدرة الدولة لتكون ضمن الحكومات الأكثر تأثيراً في صياغة مستقبل المرأة.
ضمان تكافؤ الفرص للمرأة في التعليم والعمل والاقتصاد، مع الموازنة بين دورها الأسري والمهني.
دعم مشاركة المرأة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والمناخ وغيرها من القطاعات المستقبلية.
تشجيع المرأة الإماراتية على تولي المناصب القيادية العليا وتعزيز تمثيلها في مناصب صنع القرار.
تعزيز دور دولة الإمارات في صياغة أجندة المرأة العالمية وزيادة مشاركة المرأة الإماراتية في المبادرات الدولية.
ويأتي إطلاق هذه الرؤية بالتزامن مع مرور خمسين عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام عام 1975، حيث يُحتفل هذا العام بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار "يداً بيد، نحتفل بالخمسين"، تأكيداً على النهج الشامل للدولة في تمكين المرأة، وترسيخاً لمبدأ المسؤولية المشتركة بين جميع فئات المجتمع.
أصبح يوم المرأة الإماراتية لحظة مهمة كل عام للتأمل في التقدم وتجديد الالتزامات بالمساواة بين الجنسين والاحتفال بإنجازات المرأة في جميع أنحاء البلاد.
كما يتماشى الاحتفال هذا العام مع إعلان عام 2025 "عام المجتمع" من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف ترسيخ قيم التلاحم المجتمعي والتأكيد على الدور الحيوي للمرأة في مسيرة التنمية الوطنية.
وقد أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن مناسبة يوم المرأة الإماراتية تمثل محطة سنوية للاحتفاء بإنجازات المرأة، وتعزيز التزام الدولة بمبادئ المساواة بين الجنسين، ومواصلة تطوير السياسات والبرامج التي ترفع من مستوى مشاركتها في بناء مستقبل الإمارات.
ومنذ تأسيسه، عمل الاتحاد النسائي العام على تمكين المرأة من خلال برامج تستند إلى الهوية الوطنية والقيم المجتمعية وروح التماسك الاجتماعي، مما جعل المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في مختلف مجالات التنمية.