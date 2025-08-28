"أم الإمارات 50:50" رؤية جديدة ترتقي بدور المرأة الإماراتية محلياً وعالمياً

وقد أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن مناسبة يوم المرأة الإماراتية تمثل محطة سنوية للاحتفاء بإنجازات المرأة، وتعزيز التزام الدولة بمبادئ المساواة بين الجنسين، ومواصلة تطوير السياسات والبرامج التي ترفع من مستوى مشاركتها في بناء مستقبل الإمارات.