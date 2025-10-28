أم إماراتية تكتشف إصابتها بسرطان الثدي أثناء الحمل وأخرى تبدأ رحلتها بعد ألم في الركبة

وذكرت الدكتورة سونيا أن موزة كانت تعاني من كتلة مؤلمة كبيرة قرب ركبتها اليسرى وكتلة أخرى في ثديها الأيمن. وأكدت الفحوص إصابتها بسرطان غازٍ في القنوات اللبنية من نوع HER2 موجب، وقد انتشر إلى الرئتين والجمجمة والعظام. وقالت الدكتورة سونيا: "عادة ما ينتشر هذا النوع من السرطان إلى الكبد أو الدماغ، وليس إلى الأطراف".