"أميريكو فسبوتشي" بأبوظبي: رحلة عبر الزمن وأحلام الطفولة

"أثناء الإبحار داخل تلك القنوات، يمكنك رؤية الساحل، وهو جميل للغاية، ويمكنك تجربة هذه الطبيعة كما هي، محفوظة بشكل جيد للغاية ولا يوجد أي علامة على وجود الإنسان. لم أكن على هذا الجانب من المحيط الهادئ من قبل"، كما أوضح.