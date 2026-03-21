"أمهات الأبطال".. تحية إجلال من قيادة الإمارات لرموز التضحية والكرامة

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، أطيب التهاني بمناسبة عيد الأم، مكرماً الأمهات الإماراتيات لتربية أجيال تحب الوطن وتخدمه. وقال سموه: "بمناسبة عيد الأم، تحية إجلال وتقدير لكل أم إماراتية ربّت أبناءها على حب الوطن والتضحية من أجله".

كما خص سموه بالتحية أمهات الشهداء، تقديراً لشجاعتهن الاستثنائية وتضحياتهن من أجل الوطن، قائلاً: "أحيي أيضاً أمهات الشهداء، رمز التضحية والفخر والكرامة، اللاتي قدمن فلذات أكبادهن فداءً للوطن، مجسدات شجاعة المرأة الإماراتية وتضحياتها ومواقفها المشرفة دائماً".

ووصف رئيس الدولة الأم بأنها "صمام الأمان لأسرتها ومصدر قوة لوطنها ومجتمعها، خاصة في أوقات التحدي". وأعرب سموه عن تمنياته بأن يعود هذا اليوم كل عام بالصحة والسعادة على جميع الأمهات في الإمارات والعالم، داعياً الله أن يبارك في أعمارهن وجهودهن وهن يواصلن أدوارهن المهمة في التربية والأسرة والمجتمع.

من جانبه، توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتهانيه الحارة بمناسبة عيد الأم. وأعرب سموه عن أمله في أن يحمل كل عام الصحة والعافية لجميع الأمهات، واصفاً إياهن بأنهن "مصدر الثقة، ومدرسة الأجيال، وصانعات القيم".

كما كرم سموه أمهات الشهداء بقوله إنهن "أمهات الأبطال في ميادين التضحية، وأمهات الرجال والنساء الذين يصنعون الفرق كل يوم في أوطاننا". وختم سموه بدعاء: "حفظ الله الإمارات... وحفظ الله الأمهات في كل ركن من أركان الإمارات".