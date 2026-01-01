"أمنيات من قلب الضوء".. قادة الإمارات يستقبلون 2026 بدعوات الخير وعزيمة الإنجاز

بينما أضاءت الألعاب النارية سماء الليل في جميع أنحاء البلاد وتجمع الآلاف لمشاهدة العروض المبهرة، استقبلت الإمارات عام 2026 بأناقة.

من عرض الألعاب النارية الملحمي في برج خليفة الأيقوني في دبي إلى عروض الطائرات بدون طيار في أبوظبي وما بعدها، احتفل المقيمون والمواطنون بالمناسبة بفرح وتطلع للعام المقبل.

وبينما تستقبل الأمة العام الجديد، هنأ أصحاب السمو قادة الإمارات المقيمين والمواطنين بهذه المناسبة.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، توجه إلى X ليقدم "أطيب التمنيات" للجميع بمناسبة العام الجديد. وقال: "بينما نجتمع في الاحتفال، دعونا نرحب بالعام المقبل بأمل متجدد وعزم على تعزيز الوحدة والتقدم والازدهار للجميع."

وبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالتمنيات والصلوات للأمة نفسها. وقال: "نتمنى أن تكون الإمارات دائماً بخير. نتمنى أن تنعم الإمارات دائماً بالازدهار والاستقرار والأمن والنمو. نتمنى أن يكون العالم دائماً بخير ويتجه نحو الخير. نتمنى للجميع السعادة والنجاح والإنجاز في العام الجديد."

وأتبع أمنيته الطيبة برسالة أمل، "نتطلع إلى عام جديد، ونحن متفائلون بأنه سيكون أفضل عام ستشهده بلادنا، بإذن الله — عام مليء بالإنجازات العملية، والتميز الاقتصادي، والتعاون الدولي، والازدهار لشعبنا الكريم."

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع: "بينما نستقبل عام 2026، أقدم تحياتي لقيادتنا ولشعب الإمارات، داعياً الله أن يجلب العام الجديد البركات والازدهار والسلام للجميع. بناءً على إنجازاتنا، نمضي قدماً لتشكيل مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. تظل قيمنا ووحدتنا مصدر فخرنا، ومع طموحات لا تعرف حدوداً، نواصل قيادة المستقبل وبنائه."

تردد صدى الرسائل القلبية من قادة الأمة مع روح الاحتفال التي اجتاحت البلاد.

من التجمعات العائلية إلى حفلات الفنادق والفعاليات المجتمعية، اجتمع الناس من جميع مناحي الحياة لتوديع عام 2025.