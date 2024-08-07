أمل أحمد: الإعاقة عقلية وليست جسدية ..ولا استسلام

في عام 2017، سافرت أمل إلى زنجبار، مما شكل نقطة تحول في حياتها، ومستخدمة كرسي متحرك وعكازين بدأت في الانخراط في خدمة المجتمع. قالت: "لقد صدمت عندما رأيت كيف يعيش الناس في فقر مدقع وبعد فترة وجيزة من خدمتي في البلدان الأفريقية، ذهبت إلى سريلانكا لمساعدة الأطفال الفقراء. وبعد رحلاتي تلك، انتقلت من احساس انعدام الطموح إلى أن أشعر بالحماس لمساعدة الأشخاص الأقل حظاً".