أمطار2020 الغزيرة : الإمارات تتكاتف لمواجهة التداعيات

وكما ذكرت صحيفة خليج تايمز ، كان يوم السبت، اليوم الثاني من الطقس غير المستقر - في 11 يناير 2020 - عندما توفيت عاملة منزلية بعد سقوط جدار المنزل الذي كانت تعمل فيه عليها، بعد هطول أمطار غزيرة في منطقة الفحليم برأس الخيمة. كما جرفت السيول عاملة آسيوية أخرى في ذلك اليوم في منطقة وادي شعم. واضطرت السلطات في الإمارة إلى إخلاء 120 أسرة من منازلها التي غمرتها المياه.