أمطار وعواصف ترابية تضرب مناطق بالإمارات

مع اشتداد حرارة الصيف، شهدت أجزاء من الإمارات العربية المتحدة طقسًا منعشًا. وقد جلبت الأمطار المتفرقة التي هطلت خلال الأيام القليلة الماضية ارتياحًا إيجابيًا، لا سيما في المنطقة الشرقية من البلاد.
اليوم، لا يختلف الوضع. أظهرت مقاطع فيديو نشرها مركز العواصف هطول أمطار غزيرة على طرق في مناطق مثل آسفي. في أحد المقاطع، يضرب المطر زجاج سيارة أمامي، مما يحجب الرؤية، ويشير إلى شدة هطول الأمطار. ويُظهر مقطع آخر تجمعات مائية على جانب الطريق، مُشكّلةً بركًا ضحلة تلمع تحت سماء رمادية.
ومع ذلك، لم يكن هطول الأمطار مجرد رذاذ خفيف. ففي بعض المناطق، كان غزيرًا بما يكفي لتعطيل القيادة وحجب الرؤية، مما دفع السلطات إلى التدخل وتقديم تحذيرات السلامة.
شاهد مقاطع الفيديو أدناه كما تمت مشاركتها بواسطة Storm Center:
أصدرت شرطة أبوظبي تنبيهًا جويًا لمدينة العين، حاثةً السائقين على توخي الحذر أثناء القيادة في ظل هطول الأمطار. كما حثت الهيئة السائقين على الالتزام بالسرعات المحددة الموضحة على اللوحات الإرشادية الإلكترونية.
لم يقتصر الأمر على المطر الذي لفت الأنظار فحسب، بل نشر مركز العواصف أيضًا مقطع فيديو مذهلًا لعاصفة رملية هائلة. بدت عاصفة الرمال الدوامية وكأنها تنطلق نحو السماء على شكل قمع، تشبه الإعصار. كانت العاصفة شديدة لدرجة أنها غطت المنطقة المتضررة بضباب بنيّ اللون.
شاهد الفيديو أدناه، كما شاركه مركز العاصفة:
كما لاحظ بعض السكان يوم الأحد (27 يوليو) عاصفة رملية ضخمة أو ما يسمى بالجوستندو - وهي زوبعة صغيرة قصيرة العمر تظهر غالبًا أثناء العواصف الرعدية القوية، وخاصة في المناخات الصحراوية.
على عكس الأعاصير الحقيقية، لا ترتبط هبات الرياح بقاعدة سحابة رعدية. ورغم أنها أقل تدميراً من الأعاصير واسعة النطاق، إلا أنها قد تثير الرمال والحطام، مما يُسبب ضعفاً في الرؤية ويُشكل خطراً على سائقي السيارات.
ورغم أن هطول الأمطار في الصيف قد يبدو مفاجئا لبعض الناس، يقول خبراء الأرصاد الجوية إنه ليس أمرا غير شائع تماما في الإمارات العربية المتحدة.
ولكن على الرغم من أن الأمطار العرضية خلال الموسم تجلب بعض الراحة، إلا أن السكان ما زالوا بحاجة إلى توخي الحذر واتخاذ احتياطات جدية لإعطاء الأولوية لصحتهم وسلامتهم.
الصيف في الإمارات العربية المتحدة ليس مجرد صيف مزعج، بل قد يكون خطيرًا أيضًا. فالتعرض لدرجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، وخاصةً للفئات الأكثر ضعفًا، مثل كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة.