أمطار وعواصف ترابية تضرب مناطق بالإمارات

اليوم، لا يختلف الوضع. أظهرت مقاطع فيديو نشرها مركز العواصف هطول أمطار غزيرة على طرق في مناطق مثل آسفي. في أحد المقاطع، يضرب المطر زجاج سيارة أمامي، مما يحجب الرؤية، ويشير إلى شدة هطول الأمطار. ويُظهر مقطع آخر تجمعات مائية على جانب الطريق، مُشكّلةً بركًا ضحلة تلمع تحت سماء رمادية.