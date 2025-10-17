أمطار وطقس أكثر برودة مع بدء العد التنازلي لفصل الشتاء

خلال الأسبوع المقبل، في 21 أكتوبر وما بعده، من المتوقع أن تجلب السحب بعض الأمطار على المناطق الشرقية والجنوبية من دولة الإمارات العربية المتحدة. وستتشكل السحب فوق مناطق متفرقة. قبل نحو أسبوع، بدأ نظام ضغط جوي منخفض قادم من بحر العرب يؤثر على منطقتنا، كما شهدت الطبقات العليا من الغلاف الجوي امتدادًا لهذا النظام، وفقًا لخبير الأرصاد الجوية في المركز الوطني للأرصاد الجوية الدكتور أحمد حبيب، خلال مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز" . وأضاف: "هذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة وظهور السحب، خاصة في الصباح، ويؤدي أحيانًا إلى هطول أمطار غزيرة في الجبال والمناطق الجنوبية الشرقية".