أمطار ورياح مغبرة في الإمارات اليوم
يتوقع أن يكون الطقس اليوم الجمعة 23 أغسطس/آب لطيفاً، وقد يكون غائماً جزئياً أحياناً، مع فرص هطول أمطار على المناطق الشرقية بعد الظهر، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية.
وبحسب توقعات سابقة لهيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع هطول أمطار غزيرة على بعض مناطق الإمارات حتى اليوم، مع استمرار الأجواء الماطرة والرياح المثيرة للأتربة في معظم أنحاء الدولة.
وأشارت الهيئة إلى ظهور سحب حملية فوق المناطق الشرقية اعتبارا من بعد الظهر.
وتشهد درجات الحرارة اليوم ارتفاعا تدريجيا لتصل إلى 46 درجة مئوية في منطقة المزيرعة ورزين، في حين قد تنخفض إلى 22 درجة مئوية في الجبال.
ومن المتوقع أن تهب على البلاد رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة، وتصل سرعتها إلى 40 كيلومترا في الساعة، تهب من المناطق الجنوبية الشرقية إلى المناطق الشمالية الغربية.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.