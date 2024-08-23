أمطار ورياح مغبرة في الإمارات اليوم

ومن المتوقع أن تهب على البلاد رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة، وتصل سرعتها إلى 40 كيلومترا في الساعة، تهب من المناطق الجنوبية الشرقية إلى المناطق الشمالية الغربية.