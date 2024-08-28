أمطار ورياح قوية في مناطق بالإمارات وتحذيرات للسائقين

وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية أن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة، الأربعاء، بلغت 49.6 درجة مئوية، لافتاً إلى أنه على السكان الاستعداد للأيام الضبابية المقبلة، خاصة عند القيادة على طريق دبي - أبو ظبي.

وكان الطقس في البلاد مختلطا يوم الثلاثاء 27 أغسطس، حيث شهدت بعض أجزاء من البلاد تساقط البرد والأمطار والغبار حتى مع وصول درجة الحرارة إلى 50.7 درجة مئوية.