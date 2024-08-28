أمطار ورياح قوية في مناطق بالإمارات وتحذيرات للسائقين
مع انتقال طقس الإمارات العربية المتحدة من ذروة الصيف، هطلت أمطار خفيفة إلى معتدلة على بعض مناطق الدولة اليوم الأربعاء 28 أغسطس.
وسجلت أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة في أبوظبي ورأس الخيمة، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.
وكانت إدارة الأرصاد الجوية في الإمارات قد أصدرت في وقت سابق تنبيها باللون الأصفر وتوقعت هطول أمطار على بعض المناطق.
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك فرصة لتشكل سحب حملية مصحوبة بأمطار ورياح نشطة تصل سرعتها إلى 40 كيلومترا في الساعة على بعض المناطق الشرقية من البلاد.
تم إصدار التنبيه من الساعة 3.45 مساءً إلى الساعة 8 مساءً يوم الأربعاء 28 أغسطس.
انظر الخريطة أدناه:
وأصدرت شرطة أبوظبي تحذيراً للسائقين وحثتهم على توخي الحذر بسبب الطقس الممطر، كما نصحت السائقين بالالتزام بالسرعات المتغيرة الموضحة على اللوحات الإرشادية الإلكترونية.
وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية أن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة، الأربعاء، بلغت 49.6 درجة مئوية، لافتاً إلى أنه على السكان الاستعداد للأيام الضبابية المقبلة، خاصة عند القيادة على طريق دبي - أبو ظبي.
وكان الطقس في البلاد مختلطا يوم الثلاثاء 27 أغسطس، حيث شهدت بعض أجزاء من البلاد تساقط البرد والأمطار والغبار حتى مع وصول درجة الحرارة إلى 50.7 درجة مئوية.