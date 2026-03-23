أمطار ورياح قوية تطال الإمارات من الاثنين إلى الجمعة

من المتوقع أن تشهد دبي وأبوظبي أحوالاً جوية غير مستقرة من الاثنين 23 مارس إلى الجمعة 27 مارس، مع هطول أمطار متقطعة ورياح قوية وانخفاض في الرؤية، وفقًا للتحذيرات والإرشادات الرسمية الصادرة عن السلطات الإماراتية.

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتميز الأحوال الجوية بتطور السحب الركامية، مما سيجلب زخات متقطعة من الأمطار متفاوتة الشدة في جميع أنحاء المنطقة. ومن المتوقع أن تخف حدة الأمطار الصباحية مؤقتًا، ولكن من المتوقع تجدد نشاط الأمطار بحلول منتصف النهار، مع تحرك الأنظمة من الخليج العربي لتؤثر على المناطق من أبوظبي وصولاً إلى شمال دبي.

قد تصبح بعض هذه الأمطار غزيرة ورعدية في بعض الأحيان قبل أن تتجه تدريجياً غرباً في المساء. ومن المتوقع أن تكون أحوال الرياح متغيرة، حيث تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة في بعض المناطق. وقد تتسبب هذه الرياح أيضاً في إثارة الغبار، مما يقلل من الرؤية الأفقية عبر شبكات الطرق والمناطق المفتوحة. ومن المتوقع أن تظل أحوال البحر في الخليج العربي وبحر عمان خفيفة إلى معتدلة، على الرغم من أن السلطات نصحت بالحذر.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

استجابة لذلك، أصدرت العديد من الهيئات الحكومية إرشادات السلامة العامة. حث مكتب دبي الإعلامي السكان على تجنب الوديان والمناطق المعرضة للفيضانات والمواقع التي قد تتجمع فيها المياه، وتجنب المغامرة في المناطق الجبلية أو الذهاب إلى البحر خلال الطقس غير المستقر. ويُحث السكان على تجنب القيادة إلا عند الضرورة القصوى. ويُطلب من سائقي السيارات توخي الحذر وتقليل السرعة ومتابعة التحديثات الرسمية.

حثت إرشادات السلامة المرورية الصادرة عن شرطة أبوظبي سائقي السيارات على تجنب المشتتات أثناء القيادة، والحفاظ على مسافات آمنة، والامتناع عن الفرملة المفاجئة أو المناورات الحادة أثناء هطول الأمطار. كما حثت السائقين على التوقف بأمان إذا انخفضت الرؤية بشكل كبير.

يُعتبر دخول الوديان أثناء تدفق المياه الغزير مخالفة مرورية خطيرة وتترتب عليها غرامة قدرها 2000 درهم، وحجز المركبة لمدة 60 يومًا، و23 نقطة سوداء مرورية. وحذر المسؤولون من أن هذه المخالفات سيتم تطبيقها لمنع الحوادث التي تهدد الحياة خلال الفيضانات والسيول المفاجئة.

وشددت الشرطة كذلك على أهمية التحقق من أحوال الطقس قبل السفر، والالتزام بالسرعات المحددة، خاصة عند تفعيل أنظمة السرعة المتغيرة، وتجنب السلوكيات الخطرة مثل الانجراف أو القيادة عبر المناطق المغمورة بالمياه.

يُحث السكان على الاتصال بخدمات الطوارئ التالية عند الحاجة:

شرطة دبي: 999

شرطة أبوظبي: 999

الإسعاف (على مستوى الإمارات في العديد من الإمارات): 998

الدفاع المدني: 997

هيئة كهرباء ومياه دبي: 991

هيئة الطرق والمواصلات (دبي): 800 9090

بلدية دبي: 800 900

صحة دبي: 800 60

تظل هيئة الدفاع المدني بدبي وخدمات الطوارئ والمرافق الأخرى في حالة تأهب، وتنصح السكان بالبقاء على اطلاع من خلال القنوات الرسمية وتجنب المخاطر غير الضرورية خلال فترة الطقس غير المستقر.

قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (NCEMA) يوم الخميس إنها تتخذ تدابير استباقية للاستعداد للطقس غير المستقر وتقييم الوضع. وذكرت الهيئة أنها ستعمل مع وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد وشركاء رئيسيين آخرين خلال هذه الفترة لمراقبة التطورات والحفاظ على خطط مجتمع الأعمال.

حثت دائرة الأرصاد الجوية الجمهور على مراقبة التوقعات الرسمية، وتجنب نشر الشائعات، واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء نشاط السحب الركامية، خاصة أثناء البرق والرعد والرياح الهابطة، والتي قد تسبب انخفاضًا مفاجئًا في الرؤية وحركة الأجسام السائبة.

أكدت السلطات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة أن السلامة العامة تظل الأولوية القصوى وأن الالتزام بالتعليمات الرسمية سيكون ضروريًا لتقليل المخاطر خلال الفترة المتوقعة من الطقس غير المستقر.